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憶311地震12週年！　台日交流協會致謝：有台灣當鄰居很幸福

▲▼日本311大地震12週年，日本台灣交流協會臉書發文感謝台灣。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

▲日本311大地震12週年，日本台灣交流協會發文感謝台灣。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

記者詹宜庭／台北報導

日本311大地震屆滿12週年，日本台灣交流協會代表泉裕泰表示，日本和台灣總是在對方有困難的時候，像拋接球般地不停來回伸出善意援手。在疫情中，台灣在日本缺口罩時及時送來醫療物資，日本也在台灣缺疫苗時最早送上支援，能夠做到這種程度，互相為對方著想的關係是真為寶物。他更感謝來自台灣朋友們在震災後各種有形無形的幫助，大讚「有台灣這種鄰居是何等幸福的事。」

泉裕泰今日透過臉書發文表示，又來到了3月11日這天，即使已經過了12年，仍不由得想起來自台灣在震災後各種有形無形的幫助。碰到的每個日本人都擁有著各自和台灣的故事，訴說了在震災當時，來自台灣人的幫助有多麼溫暖。

泉裕泰說，無論是震災隔日，在厚紙板寫下「天佑日本」並掛在店門口的理髮廳、或只能盡微薄之力少量捐款而感到抱歉的計程車司機、把裝滿硬幣的存錢筒拿過來的小學生等，在當時他們都以各種形式伸出了援手，「每當又一次聽到這些令人心頭一暖的故事時，我不禁想，在這個世界的鄰居，還有這般將日本放在心上、並在我們受傷時一起陪我們走過的人們，是何等幸福的事。」

泉裕泰強調，日本和台灣總是在對方有困難的時候，像拋接球般地不停來回伸出善意援手、拉彼此一把。即使在疫情中，台灣也在日本缺口罩時及時送來醫療物資，日本也在台灣缺疫苗時最早送上支援，能夠做到這種程度，互相為對方著想的關係是真為寶物。

泉裕泰回憶，受震災蹂躪後瘡痍滿目的東北地區，在台灣的幫助下，如今仍持續走在復興這條路上。而在邊境政策逐漸放寬後，日台之間的往來也趨向正常，「如有機會，期盼台灣民眾能到日本東北走走，親眼見證在台灣幫助下站起來的東北復興開花的景象。」

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