舉辦燈會成熱點　南投會展中心將活化...規劃親子休閒場所

▲南投縣政府將活化南投會展中心，規劃親子休閒場所。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為活化南投會展中心，縣長許淑華日前與縣府農業處長陳瑞慶、計畫處長邱紹偉前往周邊會勘、初步討論，規劃朝親子互動及休閒方向發展。

許淑華表示，南投會展中心總佔地約2公頃，平時除藝文展覽、商業展售活動，最廣受好評的就是南投燈會，每年吸引數百萬人次；這次會勘針對中心附近腹地提出想法，規劃更貼近親子互動及民眾休憩需求的場所，除了期程規劃，也將進行用地變更，希望讓縣民有更多的休閒空間及更好的休閒品質。

縣府說明，會展中心未來將打造成具景觀、教育、自然及產業發展的園區，規劃各項主題區：將地震造成斷層錯動、房屋倒塌、河床隆起等地貌設計為遊戲場，以寓教於樂的方式建立正確防災觀念，並設計滑梯、沙坑、攀爬網等不同強度設施，打造地景遊戲區。

此外，縣府也以紀念及反思規劃區域主題，展出921地震相關照片及災後重建社區家園的人文紀錄，並設置芳香園區，規劃紀念花卉景觀區；還有提升民眾對住家建設、公共設施防震設計的教育展示區；另規劃自行車用的滑輪賽道區以及小朋友喜愛的活力戲水區；因應高齡化社會，也規劃有銀髮族體健區；也將集結在地店家規劃假日市集，形成「觀光產業再發展區」。

縣議員林儒暘、游顥服務處主任江敏源都到場參與會勘，林儒暘說，南投市民曾反映市區公園、綠地不足，期待改變生活環境，規劃親子公園或美術館等公共建設，感謝許淑華重視縣民的心聲。