　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

舉辦燈會成熱點　南投會展中心將活化...規劃親子休閒場所

▲南投縣政府將活化南投會展中心，規劃親子休閒場所。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府將活化南投會展中心，規劃親子休閒場所。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為活化南投會展中心，縣長許淑華日前與縣府農業處長陳瑞慶、計畫處長邱紹偉前往周邊會勘、初步討論，規劃朝親子互動及休閒方向發展。

許淑華表示，南投會展中心總佔地約2公頃，平時除藝文展覽、商業展售活動，最廣受好評的就是南投燈會，每年吸引數百萬人次；這次會勘針對中心附近腹地提出想法，規劃更貼近親子互動及民眾休憩需求的場所，除了期程規劃，也將進行用地變更，希望讓縣民有更多的休閒空間及更好的休閒品質。

▲南投縣政府將活化南投會展中心，規劃親子休閒場所。（圖／南投縣政府提供）

縣府說明，會展中心未來將打造成具景觀、教育、自然及產業發展的園區，規劃各項主題區：將地震造成斷層錯動、房屋倒塌、河床隆起等地貌設計為遊戲場，以寓教於樂的方式建立正確防災觀念，並設計滑梯、沙坑、攀爬網等不同強度設施，打造地景遊戲區。

▲南投縣政府將活化南投會展中心，規劃親子休閒場所。（圖／南投縣政府提供）

此外，縣府也以紀念及反思規劃區域主題，展出921地震相關照片及災後重建社區家園的人文紀錄，並設置芳香園區，規劃紀念花卉景觀區；還有提升民眾對住家建設、公共設施防震設計的教育展示區；另規劃自行車用的滑輪賽道區以及小朋友喜愛的活力戲水區；因應高齡化社會，也規劃有銀髮族體健區；也將集結在地店家規劃假日市集，形成「觀光產業再發展區」。

縣議員林儒暘、游顥服務處主任江敏源都到場參與會勘，林儒暘說，南投市民曾反映市區公園、綠地不足，期待改變生活環境，規劃親子公園或美術館等公共建設，感謝許淑華重視縣民的心聲。

　　

ET快訊
快訊／張育成滿貫砲！中華隊5比1荷蘭
快訊／2潛水客溺水　陸軍上兵送醫死亡
快訊／江坤宇挨球吻倒地！全場噓爆荷蘭
指甲剪圓弧形錯了！「正確剪法」一堆人不知　6原因害指甲嵌肉裡
台灣職籃史上首見神紀錄　曼尼高寫「大四喜」數據
義教頭喊「紙杯裝咖啡是褻瀆」　台人樂歪：再吵就吃鳳梨Pizz
南韓慘輸恐墊底　韓媒：移訓美國成敗因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北萬金「移動花聚落」展　限量杜鵑花金幣打卡送

新北攜手慈濟培訓100名防災士　搭建社區防災應變種子

保二警打詐隊出擊　核二北展館宣導識別5大詐騙手法

舉辦燈會成熱點　南投會展中心將活化...規劃親子休閒場所

112年專門職業及技術人員普考　導遊、領隊考試登場

環保代替拋棄並落實分類　台東環保局結合宣導紙餐具回收

台東「森活圈」植樹月登場　現場贈3千株樹苗...秒殺一空

通緝犯持衝鋒槍拒捕！警受傷壓制　高雄議長康裕成：感謝你勇敢

基隆中正國中民俗體育班成果會　謝國樑讚許小選手精彩表現

大家功德會義賣藝術品！藍綠立委合體喊價　2小時募集2千萬

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

《黑暗榮耀2》朴涎鎮河度領對質！　他一句話嗆爆

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

睡覺翻身旁邊就是馬桶　陸「廁房」每晚台幣260

林襄2

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

墨西哥海邊雕刻芒果花　大叔俐落刀法切出漸層

當百靈果遇到「百靈狗」　凱莉笑翻：偷臭我們吧！

李佳薇分手4年男友「暴瘦10kg」　首露面哽咽「拒談姐弟戀」

新北萬金「移動花聚落」展　限量杜鵑花金幣打卡送

新北攜手慈濟培訓100名防災士　搭建社區防災應變種子

保二警打詐隊出擊　核二北展館宣導識別5大詐騙手法

舉辦燈會成熱點　南投會展中心將活化...規劃親子休閒場所

112年專門職業及技術人員普考　導遊、領隊考試登場

環保代替拋棄並落實分類　台東環保局結合宣導紙餐具回收

台東「森活圈」植樹月登場　現場贈3千株樹苗...秒殺一空

通緝犯持衝鋒槍拒捕！警受傷壓制　高雄議長康裕成：感謝你勇敢

基隆中正國中民俗體育班成果會　謝國樑讚許小選手精彩表現

大家功德會義賣藝術品！藍綠立委合體喊價　2小時募集2千萬

美中不足！《黑暗榮耀》成現象級巨作　網看完揭「最大敗筆」掀論戰

新北萬金「移動花聚落」展　限量杜鵑花金幣打卡送

林莎遭騷擾「胸部全被拍」！　正面迎擊色狼...變態行徑曝光

張育成滿貫砲！全場敬禮　中華隊5比1超前荷蘭

快訊／HBL招牌「雙山對決」　南山葉惟捷砍19分領軍挺進冠軍戰

快訊／台東富岡漁港2潛水客溺水　陸軍謝姓上兵送醫不治

TikTok禁令再添一國！　比利時首相：我們不應該天真

宋家豪守護中華隊　擁抱每位隊友有原因

大陸新舊總理交接互動冷　散會後雙李「眼神秒交會」快速握手

菜鳥妹嬌喊「不能掃地」！求開診斷書　醫吐病因喊冤：不是公主

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

地方熱門新聞

中華隊勝　縣府豪發1000碗爌肉飯肉圓

桃園拉拉山首屆「桃花季」接力登場

台南新營連日異味禍首逮到了

嘉義市不動產開發公會捐助嘉義市急難救助金

紅斑馬全台大串聯快閃

台南做工行善團不停歇

企業辦理員工在職訓練勞動部補助

台南邀餐飲業者共推愛心待用餐

南榮國中健行　練體能兼欣賞田園風光

警逮通緝犯受傷　高市議長：感謝你勇敢

公園內公廁發生憾事　桃園這里3/10辦送煞

興建國立科學未來館已獲中央正面回應

台電嘉義區處舉辦用電大戶座談會

保二警打詐隊出擊　核二北展館宣導識詐

更多熱門

相關新聞

外地遊客參觀南投燈會跌2米水溝

外地遊客參觀南投燈會跌2米水溝

南投燈會於本周日（元宵節）落幕，兔年應景的「卡娜赫拉的小動物」主題讓大小朋友都為之傾倒，不過一名中年男子在春節連假期間自外地前往參觀時，不慎跌落2米深的水溝受困，頻頻呼救才被路過民眾發現報案求援，與警方合力將男子救起，所幸僅受輕傷無大礙。

卡娜赫拉的小動物　助攻南投燈會破500萬人次

卡娜赫拉的小動物　助攻南投燈會破500萬人次

南投魅力商品節配合燈會復辦　拉抬買氣

南投魅力商品節配合燈會復辦　拉抬買氣

南投燈會點燈　「卡娜赫拉的小動物」超萌

南投燈會點燈　「卡娜赫拉的小動物」超萌

南投燈會feat.卡娜赫拉的小動物14日登場賣萌

南投燈會feat.卡娜赫拉的小動物14日登場賣萌

關鍵字：

南投會展中心親子休閒場所南投燈會

讀者迴響

熱門新聞

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

「林襄的肚臍」紅到日本！震撼封中華啦啦隊是奇蹟

直擊經典賽「台灣天團成員台下狂拍林襄」！

2萬人捍衛台灣主場　義大利受到驚嚇

陸網瞎傳「魔獸搞大台女肚子」！女主角是孫生前女友

賀中華隊勝義大利！超商咖啡買1送1

敲出2分砲後敬禮！　張育成「妙答」滿足外媒好奇心

應援中華隊！　賈永婕「脫到只剩比基尼」10年舊照辣爆

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

二膽上兵游到對岸！鄉民點名2長官倒大楣了

台北玫瑰園花爆開！達人最在意這個

張育成開轟　外媒問敬禮？

林襄、峮峮領軍應援「世界都看見」

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

更多

最夯影音

更多
2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！
中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

《黑暗榮耀2》朴涎鎮河度領對質！　他一句話嗆爆

《黑暗榮耀2》朴涎鎮河度領對質！　他一句話嗆爆

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

睡覺翻身旁邊就是馬桶　陸「廁房」每晚台幣260

睡覺翻身旁邊就是馬桶　陸「廁房」每晚台幣260

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面