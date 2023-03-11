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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

密國盼與台建交能拿5千萬美金資助　江啟臣籲外交部勿淪「盤仔」

▲江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

雜誌《外交家》報導太平洋島國「密克羅尼西亞聯邦」總統帕努埃洛（David Panuelo）致函當地國會與高層官員，建議密國與台灣建交；報導也指，帕努埃洛和我國外交部長吳釗燮討論，若與台建交，需要收到5000萬美金資助。對此，立法院外交國防委員會委員江啟臣今（11日）表示，「Taiwan can help」要建立在價值上的外交關係，絕對不是淪為「盤仔」。

《外交家》昨報導，帕努埃洛近日致函給該國國會與高層官員，建議密國轉與台灣建交，信函中提及若密國想要脫離中國，勢必付出很大的經濟代價，因此必需尋求支持替代方案，所以他和吳釗燮的討論很直白，密國未來約需要5000萬美元資助，若與台灣建交，密國可望在3年內收到這筆資金，此外每年還可獲得1500萬美元援助計畫，項目可以由密國自行分配。

對此，江啟臣11日表示，這讓大家想起金錢外交或凱子外交的問題，兩岸因為主權關係在外交上存在競爭關係，甚至變成外交上的軍備競賽，但以中共經濟、國際影響力，台灣要在國際上用類似軍備競賽方式做凱子外交，我方是負擔不起。

江啟臣說，真正的對外關係、外交關係，要建立在價值上，而非建立在價格上，否則恐因市場變動、價格變動，邦交就會變動，因此「Taiwan can help（台灣可以幫忙）」要的是建立在價值上的關係，絕對不是淪為「盤仔」，在國際上跟對岸做金錢外交的競賽。

江啟臣也指出，密國所處的戰略地位涉及到中美競爭跟對抗，未來密國若跟我國重啟邦交，將受到美中關係影響，外交部要審慎準備、規劃，千萬不要讓台灣淪為只是幫人家付錢的籌碼，對我方來講得不償失。

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江啟臣吳釗燮建交凱子外交密克羅尼西亞密國

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