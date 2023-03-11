苗栗首見狂犬病鼬獾　疾管署示警「到野外別做這事」：致死率100%

▲鼬獾染狂犬病死亡 。（圖／資料照／記者陳崑福翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局9日發布苗栗縣首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例，疾管署提醒，若遭感染狂犬病動物咬傷或抓傷，致死率將近100%，呼籲民眾到野外活動應避免接觸、逗弄及捕捉野生動物，若不慎遭野生動物抓咬傷，應儘速就醫評估。

狂犬病是由狂犬病毒引起的急性腦脊隨炎，人類遭咬傷後，病毒將在體內潛伏1至3個月，初期症狀有發熱、喉嚨痛、發冷、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、頭痛或抓咬傷部位異樣感，數天後出現興奮及恐懼現象。

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然而，隨著病程進展，病患會出現麻痺、吞嚥困難、咽喉部肌肉痙攣，並引發恐水症，隨後引發精神錯亂及抽搐等情況，若未採取醫療措施，患者常因呼吸麻痺死亡，致死率近100%。但如能在遭動物抓咬傷後及時就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可以降低發病的風險。

國內今年尚無人類感染狂犬病確定病例；自2002年迄今累計3例，均為境外移入，分別為2002年及2012年各有1例，感染地為中國大陸、2013年1例，感染地菲律賓，均已死亡。

新冠疫情趨緩，各項防疫措施逐漸鬆綁，國人戶外活動也日益增加。疾管署提醒民眾從事戶外活動時，應避免接觸、逗弄及捕捉野生動物，降低感染風險。

若不慎遭野生哺乳動物或流浪犬貓抓咬傷，可先以肥皂及大量流動清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院」就醫；經醫師評估如有感染狂犬病風險，應儘速接種免疫球蛋白，並依時程(第0、3、7、14天，傷口暴露後接種第1劑當天為第0天)接種4劑人用狂犬病疫苗，將發病風險降到最低。