Taiwan can help不是口號！日311地震12週年　陳建仁：用真誠交朋友

▲台灣救難隊救災。(圖/翻攝自Facebook/陳建仁)



實習記者李密/台北報導

今(11日)日本311大地震屆滿12周年,行政院長陳建仁於臉書發文表示,12年前的今天,台灣救難隊用最快的速度前往日本救災;今年2月6日凌晨土耳其受到強震襲擊,救難隊當晚也即刻啟程協助救災,「Taiwan can help, Taiwan is helping」不是口號,是台灣用真誠與善和世界做朋友。

日本於2011年發生311大地震,台灣出動救難隊赴日全力協助救難工作,根據外交部統計資料顯示,台灣政府與民間也捐出至少約200億日圓(外交部報告數字是新台幣68.4億元)的賑災捐款,台灣人的熱心,也加速帶動了台日關係升溫。

今天是311海嘯震災滿12周年,陳建仁在臉書發文指出,12年前的今天,台灣救難隊用最快的速度前往日本救災,民眾也用自己的方式伸出援手,「這是台灣人的溫暖,看見需要的人,我們無私的奉獻。」

陳建仁表示,在全球疫情嚴峻時,當時疫苗供應仍不穩定,日本同樣向台灣伸出援手,緩解疫苗的需求,讓台灣的防疫工作能順利的進行,患難見真情。

陳建仁也提到今年2月6日凌晨土耳其受到強震襲擊,台灣救難隊當晚即刻啟程協助救災,這段時間台灣各界捐款、捐物資,展現台灣人的溫暖。

陳建仁說,「海內存知己,天涯若比鄰」,台灣願意為遭遇苦難的人們伸出援手,這是發自內心的善良。Taiwan can help, Taiwan is helping不是口號,而是台灣人最真切的恩慈,讓世界看見台灣,用真誠與善和世界做朋友。