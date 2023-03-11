Taiwan can help不是口號！日311地震12週年　陳建仁：用真誠交朋友

▲台灣救難隊救災。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）



實習記者李密／台北報導

今（11日）日本311大地震屆滿12周年，行政院長陳建仁於臉書發文表示，12年前的今天，台灣救難隊用最快的速度前往日本救災；今年2月6日凌晨土耳其受到強震襲擊，救難隊當晚也即刻啟程協助救災，「Taiwan can help, Taiwan is helping」不是口號，是台灣用真誠與善和世界做朋友。

日本於2011年發生311大地震，台灣出動救難隊赴日全力協助救難工作，根據外交部統計資料顯示，台灣政府與民間也捐出至少約200億日圓（外交部報告數字是新台幣68.4億元）的賑災捐款，台灣人的熱心，也加速帶動了台日關係升溫。

今天是311海嘯震災滿12周年，陳建仁在臉書發文指出，12年前的今天，台灣救難隊用最快的速度前往日本救災，民眾也用自己的方式伸出援手，「這是台灣人的溫暖，看見需要的人，我們無私的奉獻。」

陳建仁表示，在全球疫情嚴峻時，當時疫苗供應仍不穩定，日本同樣向台灣伸出援手，緩解疫苗的需求，讓台灣的防疫工作能順利的進行，患難見真情。

陳建仁也提到今年2月6日凌晨土耳其受到強震襲擊，台灣救難隊當晚即刻啟程協助救災，這段時間台灣各界捐款、捐物資，展現台灣人的溫暖。

陳建仁說，「海內存知己，天涯若比鄰」，台灣願意為遭遇苦難的人們伸出援手，這是發自內心的善良。Taiwan can help, Taiwan is helping不是口號，而是台灣人最真切的恩慈，讓世界看見台灣，用真誠與善和世界做朋友。