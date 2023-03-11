6成以上人會反覆做惡夢　重症醫3點詳解！「只是平常壓抑裝沒事」

▲夢境內容及機制目前未被參透。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

夢到同樣的夢境，是不少人都有過的經驗，也有人會有常被同樣的惡夢嚇醒的困擾。重症醫師黃軒則用3點解釋原因，並稱「誠實反省自己，看開生活」就不會惡夢連連。

黃軒昨（10）日在臉書發文表示，他近日被記者問到「為何會反覆做同樣的夢」，才讓他想起，根據統計有三分之二的人有過反覆做同樣的夢的經驗，研究人員發現，夢境內容包括「你被人追趕、你忽然跌落、要考試了，你未準備好，你忘了去上班上課，來不及去完成某件事」等，並有被嚇醒的情況。

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黃軒提到，會做同樣夢的原因有3點：

1. 和你心中未解決的問題有關

科學家認為：反覆出現的夢，可能反映出了，你生活中或內心中，有未解決的衝突或困難，而反映在同樣的夢中。

這些，都是平常內心深處「未解決的衝突」引發的負面情緒。

▲生活中的壓力可能影響夢境內容。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



2. 易焦慮或憂鬱情緒低落有關

研究人員發現，那些情緒不穩的人，生活一但反覆出現同樣使其易焦慮或憂鬱情緒低落事件，就會出現同樣的夢。研究人員認為：夢境，其實部分也是在釋放白天生活的挫折感有關。

3. 創傷症候群的隱喻（metaphoric effect)

個人親身經歷過或只是聽過某個大災難或大意外，例如海嘯或大地震發生之後，有些人就會開始常常夢見同樣的夢境內：自己逃難、絕望或恐慌，其實這隱喩一些潛在的創傷症候群，只是平常壓抑或假裝沒有什麼事而已。

黃軒指出，不是所有反覆出現的夢，都是不好的，有些內容會使人在夢中非常開心，像是夢到自己房間，有了新的裝潢、自己正在高空飛翔、乘風破浪的衝行、還有一些「春夢連連」等，但如果心中一直有壓力存在，只要一天沒有解除，就會反覆做一個同樣的夢。

黃軒表示，若能好好面對生活中的大小事，誠實反省自己，可以規劃處理，給自己生活多開心、多看開，「你就不會易有惡夢連連了，相信嗎？」