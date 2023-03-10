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《呂秀蓮作品集》桃園新書發表　3／11市圖新總館舉行

▲《呂秀蓮作品集》桃園新書發表3/11市圖新總館舉行　

▲《呂秀蓮作品集》桃園新書發表3/11市圖新總館舉行。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府為感謝歷任縣長對桃園發展的貢獻，特別為歷任縣長出版專書，明(11日) 下午1點半，於桃園市立圖書館新總館微光廳，舉辦前副總統、也是前桃園縣長呂秀蓮出版《呂秀蓮作品集》新書發表；呂前副總統將在現場解說「這套書．這個人．這個台灣」的來龍去脈，分享自己一路走來始終如一的理念。

市府文化局表示，《呂秀蓮作品集》是由呂前副總統親自挑選出來重新整編的14本著作的總集，除了這14本重新整編過去的作品之外，也有2本首次出版的新書，整套書合計16冊，邀請林央敏老師和路寒袖老師擔任這套作品集的主編，期望能夠讓所有人一起回顧歷史、展望未來。

這套作品集包括6項議題：性別議題（3冊）、台灣問題（4冊）、政治議題（3冊）、傳記（2冊）、獄中小說（2冊）、國際英文演講集（1冊）以及傳記圖文集（1冊）。《呂秀蓮作品集》。其中2本首次出版的新書分別為《國際IBM》，是呂前副總統在不同年份、不同國際場合，發表不同主題的英文演講集，另1本《台灣真女人》，特別以呂秀蓮女士珍藏的老相片搭配文字來闡述呂前副總統的人生歷程及主要事功，算是一本「圖文傳記」。

這套《呂秀蓮作品集》將陸續贈書至各縣市的公共圖書館及國立大專校院圖書館，歡迎有興趣的讀者前往各縣市公共圖書館借閱閱覽。據了解，桃園市長張善政、行政院副院長鄭文燦、前代理縣長許應深等地方人士將到場。

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