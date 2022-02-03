新春加碼！　桃園市圖新總館場域名稱命名延至7日

▲桃園市圖新總館場域名稱命名填問券延至7日。（圖／翻攝市圖臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

為吸引更多民眾參與桃園市立圖書館、新總館場域名稱點子發想票選活動，市圖於官網及臉書粉絲專頁宣布，延長投票期間到本月7日中午12點，並增設加碼獎超商禮券1000元、共30個名額。座落於桃園區藝文園區內的桃園市立圖書館新總館，預計將於2022年底前開幕，以「生命樹」做為主要設計理念，包含知識螺旋壁等5大元素。

▲桃園市圖新總館以「生命樹」做為主要設計理念。▼場域一命名。（圖／翻攝市圖臉書）

市圖於官網及臉書粉絲專頁宣布，新總館場域名稱點子發想票選活動，延長投票期間，並加碼抽超商禮券，桃園在地劉姓藝文人士於臉書Po文，拜託桃園人幫幫忙去投這一個票選活動指出，好好的一個桃園圖書總館的空間場域，廣場名竟然有人提名說要變成曼哈頓廣場、還有什麼巴比倫花園！還有你的演講廳、劇場名稱不要抄襲人家植劇場啦…

▲場域二命名。▼場域三命名。（圖／翻攝市圖臉書）

桃園市立圖書館新總館預計於今年2022年底前開幕，以「生命樹」做為主要設計理念，包含知識螺旋、圓錐狀環保節能通風採光井、綠色螺旋、環保外皮及書架耐振壁等5大元素。為了讓全民共同參與桃園的大盛事，市圖開放3個場域，來提供名稱點子發想及票選唷！場域名稱點子發想及票選結果，將作為命名參考，歡迎大家踴躍投票！