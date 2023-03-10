「海外三角交易」詐貸1.1億元　三合微科董事長夫妻遭起訴

▲台北地檢署起訴三合微科董事長夫妻涉嫌不實交易憑證詐貸案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

IC設計公司三合微科10年前將銷售市場移往大陸，結果發生財務調度問題，負責人劉立中與妻子陳妍萍等人從2013年到2014年間，多次利用不實的海外三角貿易憑證，向台灣7家銀行詐貸超過1.1億元，雖然三合微科事後都會還錢，但仍觸犯《銀行法》等罪。台北地檢署10日依法起訴劉、陳等3人。

起訴指出，劉立中是三合微科負責人，妻子陳妍萍是董事長特助兼公司資金調度及管理部主管，因早年台灣不能直接與大陸從事貿易，三合微科陸續設立了VISION、PERFECT、WIN等境外公司，作為有需要與大陸貿易實的交易平台。

2013年間，三合微科把銷售市場重心移往大陸，但是大陸貨款收帳期限長，影響公司資金調度，導致資金窘迫處境，劉立中從2013年1月9日至2014年3月20日間，指示當時的財務協理林文精製作製作三合微科公司與境外VISION、PERFECT的不實銷貨文件，以三角貿易模式，佯稱有進貨交易，藉此向彰化、第一等銀行詐貸美金218萬8295元(約台幣6546萬1305元)。

隔年林文精離職後，劉立中及陳妍萍仍繼續指示下屬以假三角貿易，向華泰、土地、第一、彰化等銀行詐貸美金141萬5529元(約台幣4478萬604元)，劉立中並利用這些虛偽交易，製作2個年度的假財報，虛增營收。

檢察官調查發現，雖然劉立中等人是因急需資金才詐貸，事後都在期限前償還，並沒有資金流入私人口袋，目前只欠銀行美金665萬4104元(約台幣2億595萬6973元)，但不影響假交易詐貸事實，因此依違反《銀行法》、《證交法法》、《商業會計法》、《刑法》詐欺等罪起訴劉立中、陳妍萍、林文精3人。