金錢豹逃漏稅案又1酒商捲入！涉案重大遭收押　妻子500萬交保

▲國泰洋酒逃漏稅案檢再追，1酒商有串證之虞7日遭聲押獲准、妻子則獲500萬交保。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

國泰洋酒遭檢舉與金錢豹等47家酒店勾結隱匿營業金額、逃漏稅，檢方1月發動搜索後，羈押國泰洋酒董座劉榮祺等人，台中地方檢察署才剛第一波偵結起訴，6日又發動新一波搜索，再度查獲一家酒商也與國泰洋酒相同，勾結酒店業者逃漏稅捐，其中陳姓酒商因涉嫌違反《商業會計法》及《稅捐稽徵法》等罪嫌重大，且有串證、滅證之虞，遭聲押獲准；陳姓酒商妻子被以500萬元交保。

檢警查獲國泰洋酒公司從民國105年6月間起，以另一公司名義提供空白發票及刷卡機，給台中地區包含金錢豹、金麗都等47家酒店，酒客前往這47家酒店消費刷卡時，等於將營業額灌到國泰洋酒公司的營業額中，涉共同隱匿營業額達22億7521萬元。

檢警後續發現除國泰洋酒外，其他相關酒商業者也用此方式隱匿高額營收，涉嫌規避25%的特種飲食業營業稅。專案小組3月6日兵分多路至霧峰一家酒商搜索，並傳訊公司陳姓負責人及會計等5人。

經檢察官訊後，認為陳姓負責人涉嫌違反商業會計法、稅捐稽徵，並有湮滅、偽造、變造證據、勾串其他共犯及證人之虞，於昨(7)日向法院聲請羈押獲准，陳妻獲新台幣500萬元交保、另外3名員工也獲10萬元交保及請回。