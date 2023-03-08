　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金錢豹逃漏稅案又1酒商捲入！涉案重大遭收押　妻子500萬交保

▲台中地檢署。（圖／記者白珈陽攝）

▲國泰洋酒逃漏稅案檢再追，1酒商有串證之虞7日遭聲押獲准、妻子則獲500萬交保。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

國泰洋酒遭檢舉與金錢豹等47家酒店勾結隱匿營業金額、逃漏稅，檢方1月發動搜索後，羈押國泰洋酒董座劉榮祺等人，台中地方檢察署才剛第一波偵結起訴，6日又發動新一波搜索，再度查獲一家酒商也與國泰洋酒相同，勾結酒店業者逃漏稅捐，其中陳姓酒商因涉嫌違反《商業會計法》及《稅捐稽徵法》等罪嫌重大，且有串證、滅證之虞，遭聲押獲准；陳姓酒商妻子被以500萬元交保。

檢警查獲國泰洋酒公司從民國105年6月間起，以另一公司名義提供空白發票及刷卡機，給台中地區包含金錢豹、金麗都等47家酒店，酒客前往這47家酒店消費刷卡時，等於將營業額灌到國泰洋酒公司的營業額中，涉共同隱匿營業額達22億7521萬元。

檢警後續發現除國泰洋酒外，其他相關酒商業者也用此方式隱匿高額營收，涉嫌規避25%的特種飲食業營業稅。專案小組3月6日兵分多路至霧峰一家酒商搜索，並傳訊公司陳姓負責人及會計等5人。

經檢察官訊後，認為陳姓負責人涉嫌違反商業會計法、稅捐稽徵，並有湮滅、偽造、變造證據、勾串其他共犯及證人之虞，於昨(7)日向法院聲請羈押獲准，陳妻獲新台幣500萬元交保、另外3名員工也獲10萬元交保及請回。

ET快訊
寫錯多年！「總匯」三明治正確名稱曝　網驚呼：長知識
快訊／經典賽首戰　荷蘭4:2擊敗古巴
古巴大叔超熱血！　高舉台灣國旗「一起晉級打決賽」
林森北喝到茫！26歲無業賓士男「飆載女友上班」　撞殺男騎士
7-11頭獎「396萬瑪莎拉蒂」出爐！　獎落2縣市快查
獨／北市刑警見酒店妹暈船　LINE告白被打臉還遭記過拔牌
快訊／荒山亮抵警局　發布正式聲明
小薰罕見硬起來發聲！　親揭「和鄭人碩交往現況」
快訊／愛子遭酒駕撞死　80歲老母哭到無法簽死亡證明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

失聯移工逃逸「車子沒剎車往前滑」撞傷騎士　勇警肉身拉車

少女哭訴被性侵！母爆：她目睹我被大伯公壓記憶混淆　判決出爐

林森北喝到茫！26歲無業賓士男「飆載女友上班」　無剎車撞死工人

自小客國6衰遭後車猛撞「屁股不見了」　再推撞前車...恐怖畫面曝

快訊／荒山亮發聲了！喊冤沒性侵　遭索取巨額金「心生畏懼」

尾隨賽車場女員工熊抱「上下搖晃4秒」　色男辯嬉鬧下場曝

6煞扮警押3員工...逼老闆出面還5百萬！被害人從事博弈詐騙也慘了

酒駕奪命！三重工人「凌空翻5圈」慘死　8旬母哭到無法簽證明

獨／北市刑警辦案見酒店妹竟暈船　LINE告白被打臉還慘遭記過拔牌

嘉義139線機車衝對向猛撞皮卡　座墊噴飛零件散滿地...騎士送醫

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

失聯移工逃逸「車子沒剎車往前滑」撞傷騎士　勇警肉身拉車

少女哭訴被性侵！母爆：她目睹我被大伯公壓記憶混淆　判決出爐

林森北喝到茫！26歲無業賓士男「飆載女友上班」　無剎車撞死工人

自小客國6衰遭後車猛撞「屁股不見了」　再推撞前車...恐怖畫面曝

快訊／荒山亮發聲了！喊冤沒性侵　遭索取巨額金「心生畏懼」

尾隨賽車場女員工熊抱「上下搖晃4秒」　色男辯嬉鬧下場曝

6煞扮警押3員工...逼老闆出面還5百萬！被害人從事博弈詐騙也慘了

酒駕奪命！三重工人「凌空翻5圈」慘死　8旬母哭到無法簽證明

獨／北市刑警辦案見酒店妹竟暈船　LINE告白被打臉還慘遭記過拔牌

嘉義139線機車衝對向猛撞皮卡　座墊噴飛零件散滿地...騎士送醫

買房後「1件事」最後悔　眾人答案一面倒！全哭哭了

台南在日本東京展示急凍水果　謝長廷讚解決農民問題

大同大學聯手PaGamO　團隊直言：感受小朋友崇拜眼神

CPI飆高家用寬頻上網電路費也要漲　NCC：爭取中華電凍漲

失聯移工逃逸「車子沒剎車往前滑」撞傷騎士　勇警肉身拉車

威廉哈利有望和解？2兄弟就快在「這場合」碰面　時間點曝光

中華隊首戰太重要！　贏球晉級8強機會大

少女哭訴被性侵！母爆：她目睹我被大伯公壓記憶混淆　判決出爐

拼谷底翻身！王婉諭曝時力2024佈局　「最強戰將」有再戰可能性

藍寶堅尼「新大牛LB744」技術曝光　最強V12引擎+3馬達綜效1015匹

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

社會熱門新聞

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

全球毒王藏台灣！　700億美金毒品帝國被翻拍Discovery

明仁會春酒旗袍辣妹送客畫面曝！傳警界震怒

快訊／三重疏洪道酒駕車禍！騎士耳孔流腦液不治

即／三重疏洪道汽機車互撞　騎士噴飛空中旋轉再遭輾

即／遭女歌手控性侵　荒山亮下午2時到案說明

導護媽被撞成植物人　司機闖紅燈加重判刑

三重工人遭酒駕撞斃　媽哭到無法簽死亡證明

被抓包開公務車載女友出遊10次　北市警慘了

即／荒山亮挨告性侵　穿黑西裝抵警局

快訊／上班注意！　國1火燒車回堵2公里

更多熱門

相關新聞

幫「金錢豹」等業者隱匿22億營業額　國泰洋酒老董起訴

幫「金錢豹」等業者隱匿22億營業額　國泰洋酒老董起訴

國泰洋酒遭檢舉與金錢豹等47家酒店勾結、逃漏稅，檢方1月發動搜索後，羈押國泰洋酒董座劉榮祺等人。劉榮祺訊後以1億元天價交保，並繳回犯罪所得約8000萬元。台中地檢署今天首波偵查終結，檢方認為劉榮祺等25人違反《商業會計法》、《稅捐稽徵法》加重詐術逃漏稅捐等罪嫌，向台中地方法院提起公訴，並聲請宣告沒收金悅富、金麗都、儷晶皇宮系列等酒店業者及負責人的犯罪所得。此案檢警耗時一個月，光是起訴書就寫了164萬字、共計11本起訴書，也創下史上最高紀錄。

霧峰菇農「由油改氣」竟見歧異　立委議員合作助進級

霧峰菇農「由油改氣」竟見歧異　立委議員合作助進級

即／台中塑料工廠大火！消防出動8分隊搶救

即／台中塑料工廠大火！消防出動8分隊搶救

即／1億元早就準備好！國泰洋酒董座一早交保

即／1億元早就準備好！國泰洋酒董座一早交保

貨款進私帳　大洋橋果涉逃稅3593萬

貨款進私帳　大洋橋果涉逃稅3593萬

關鍵字：

國泰酒商逃漏稅霧峰商業會計法

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

館長吃播自家便當　網驚：這樣220超佛

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

荒山亮「哥哥疼一下」爆性侵被討100萬！受害女出面了

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

「物慾超低」星座女Top 3

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面