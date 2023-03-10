88槍擊案「紅龜」2嫌被押解返國歸案　檢察總長慰勉檢警辛勞

▲檢察總長 邢泰釗（左） ，10日上午在台南地檢署檢察長葉淑文等人陪同下，親自致贈水果慰勉偵辦學甲8８槍槍擊案檢警人員辛勞，由台南市警察局長廖宗山代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南學甲88槍槍擊案，主嫌「紅龜」洪政軍、孔祥志大陸落網，台南檢警專案小組協調將２嫌押解返國歸案，檢警除暴安良安定民心備極辛勞，檢察總長 邢泰釗 ，10日上午在台南地檢署檢察長葉淑文等人陪同下，親自致贈水果慰勉檢警人員辛勞，由台南市警察局長廖宗山代表接受。

法務部長蔡清祥極為重視台南地區發生之88槍擊案，指示最高檢察署督導台南地檢署儘速緝捕88槍擊案「紅龜」洪政軍等共犯到案，經台南地檢署檢察官與台南市警局組成專案小組積極追查，查悉88槍擊案2名共犯「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志已潛逃至大陸地區，在內政部警政署刑事警察局、台南市警察局努力溝通協調下，於2月25日將「紅龜」等2名共犯押解返國歸案。

檢警合作無間成功緝捕共犯到案，不負國人期待，邢泰釗檢察總長於10日上午親赴台南致贈水果，慰勉檢警辛勞，由台南市警局長廖宗山代表接受。邢檢察總長期勉檢警人員再接再厲，嚴查速辦不法份子，為台南地區治安繼續努力。

邢檢察總長對於台南地檢署與台南市警局辛勞偵辦此一社會矚目之槍擊案予以肯定，並表示廖宗山局長長期在警界服務期間，屢破刑事重案，是一位有才幹、有能力的局長，他一向極為欽佩，期勉廖局長能夠持續發揮刑事專才，除暴安良，維護台南治安，以安定民心與社會秩序。