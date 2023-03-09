分享生活體驗！張淑芬：達賴要我智慧行善　張忠謀每天安靜5mins

▲法務部長蔡清祥與台積電慈善基金會張淑芬董事長合影 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

法務部、最高檢察署、臺灣高等檢察署及中華民國檢察官協會，共同於今(8)日國際婦女節在司法大廈（司法院）三樓大禮堂共同舉辦「國際婦女節真情相會」活動；會中，台積電慈善基金會張淑芬董事長分享她的生活體悟及張忠謀成功的人生經驗，讓出席人員獲益良多，獲得熱烈迴響。

活動除邀請台積電慈善基金會張淑芬董事長外，也邀請臺大醫院胸腔外科陳克誠副教授、臺北市立聯合醫院黃名琪醫師、富邦金融控股股份有限公司（曾任檢察官）蔡佩玲副總經理、花蓮地檢署廖倪凰主任檢察官及屏東地檢署鍾佩宇檢察官等人，從不同領域，就女性在職場、生活等議題上與現場及視訊與會者分享交流。

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邢泰釗檢察總長指出，去年6月，有女性檢察官同仁因公積勞過世，令人不捨，因此藉由今日的活動，除了向所有女性同仁在工作上的付出與辛勞表達感謝外，並藉由與會之各領域專業人士，與大家分享經驗及專業知識，使同仁都能兼顧健康與生活之平衡。

張淑芬董事長首先表示，達賴喇嘛要她「用智慧」來行善，這個影響就像一杯水，每天放一點點糖進去，喝的時候它就變得非常甜了。她則喜歡達賴喇嘛，因為他從多方面，以善為主、以思考為主來看人生，年輕時她看很多宗教方面的書，這些書都是教導「悟」，如何開導自己的內心，自己的結要靠自己解，這就是「悟」，自己要抓自己的起心動念，要去找出原點。「我們有喜怒哀樂，但要讓自己的喜、怒維持多長久，要看自己的智慧」；而達賴喇嘛對她的影響，就是他用他的方式來開導，但最終還是要靠自己的轉念，自己的悟，找出自己的起心動念來改變自己，到現在她不太有煩惱的事情。

她從事公益活動10多年，體悟出「用心做」「把真正的需求抓出來」，自然做出不同的方向，用心就會孵出許多方式來把事情做好。

她說，台積電慈善基金會從事公益原則：「不直接捐錢，不強迫員工加入」；提供台積電員工安全感，「以愛滾愛的方式」，帶領同仁一起來從事社會公益活動。讓志工社的人不覺得在做志工，而是陪老人家玩，一同吃飯、唱歌，雙方的心都是歡樂的，以這種互相滾動的方式，讓台積電志工社可以由四百多人發展到現在一萬多人。

她又說，年輕時，看過很多宗教性的書，現在有個體悟，凡事要找出事情的原點，如果生氣，要找出生氣的原因，來轉念，很多事情就會有不一樣的想法。轉念可以是在工作上、家庭裡，可以將不同的事情排列組合，抓住對你最重要的東西，不要每個東西都想要抓在手上不放，這就是讓你平靜的方式。

她指出，張忠謀先生每天都會給自己5分鐘安靜的時間，當張忠謀坐在那邊什麼都不動的時候，她就曉得他在思考並整理一天的事情，所以建議大家每天給自己一點點時間，不要看電視、手機，以輕鬆心情審視自己內心。遇到工作壓力，多找一些同事談談、聊一聊，有些東西可以選擇性的跟別人分享。而她本身遇有壓力，會抄寫心經來紓壓，自然很多東西就會放過去。

她又說，現代女性兼任多種職務，就好像面紙盒一樣，當別人需要妳的時候，就想到妳，可是不用的時候，往往就被忽略，大家只有認清自己的角色，才能進一步瞭解自己是不是有足夠的智慧來應付這些挑戰。當個面紙盒，妳抽一張紙時「妳永遠不知道這裡面還有多少張面紙，妳在過日子的時候，永遠不知道妳還有多少日子可以過，所以妳在抽面紙的時候，好好的珍惜，不要一下子白白的浪費掉，在權衡之後，要適可而止的利用這個面紙盒」。

在2019年疫情之後，她反思人生要求的是什麼？反思人生無常，應珍惜當下。檢視自己目前所擁有的，進行人生的排列組合。因此，在疫情期間，決定要收拾自己的心情，捨掉畫畫，把精神放在照顧她的家庭及先生。

張淑芬說，張忠謀說過：「一個人的身材要是不變，看起來自然年輕。」想要讓自己看起來年輕，就不要發胖。她的保養方式，只有「敷臉」、「保濕」而已，其他部分就要感謝其母親。

這場活動，出席的檢察官與視訊同仁來自全國各地，會後紛紛趨前與張淑芬女士合影，與會人士表示獲益良多，多所啟發，會將所得帶回各地檢署與同仁分享，獲得熱烈迴響。