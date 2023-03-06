歡喜遶境後遭圍毆「頭部濺血」！林口男：我被欠錢還被打

▲邱姓男慘遭數人持棍棒毒打，林口警方昨晚逮捕2名動手嫌犯 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市林口區竹林路上發生濺血事件！一名18歲邱姓男子，5日歡喜參加完林口區雷公廟遶境活動後，慘遭數人持棍棒毒打，邱男滿頭鮮血納悶表示，「我被欠10多萬還被打」，經警消檢傷他頭部有3公分切割傷。林口警方昨晚逮捕2名動手嫌犯，並表示這是一起債務糾紛，偵訊後依妨害秩序及傷害罪嫌移請新北地檢署偵辦。

據了解，邱男昨下午5時，與友人歡喜參加完「林口雷公廟」遶境活動後，走在大街上突然遭數人持棍棒亂打，邱男猝不及防，滿頭鮮血倒臥地面，直到附近友人上前攔阻這群惡煞，惡煞們才一哄而散。

警消獲報後，將邱男送往林口長庚醫院，經檢傷頭部出現3公分切割傷。邱男向警方指認嫌犯是幾位他相識的友人，林口警方立即成立專案小組偵辦，晚間帶回2名23歲蔡男、26歲蘇嫌，但他們矢口否認犯案，邱男懷疑是向他借錢的人對他不利，「我被人家欠10多萬，還被打！」

林口警方表示，整起事件為債務糾紛，警方偵詢後依妨害秩序及傷害罪嫌移請新北地檢署偵辦。林口警表示絕不允許任何暴力犯罪行為，警方必定嚴加查辦，不讓不法之徒逍遙法外，有決心、有能力維護轄區治安。