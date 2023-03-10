超商大夜男脖子冒雞蛋大腫瘤　醫檢查大驚...搖頭：鼻咽癌末期

▲超商大夜男脖子冒雞蛋大腫瘤、嗅覺異常，醫一照搖頭：鼻咽癌末期了。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

一名50歲超商店員不菸不酒，但上大夜班生活作息日夜顛倒、常超時工作。日前聞不太到味道，卻不以為意，日前發現脖子出現腫塊，猶如雞蛋大小，還越來越來大，趕緊前往醫院就診，一檢查竟是鼻咽癌四期，所幸接受2個月放療及化療，追蹤一年，目前工作、生活皆恢復正常。

林新醫院腫瘤科主任李芃逸指出，病患確診罹患鼻咽癌四期，腫瘤蔓延雙側頸部淋巴。由於病患不菸不酒，得知消息後晴天霹靂，一時間無法接受。最後在醫護及家人勸說下，接受2個月放療合併化療，追蹤至今滿一年，腫瘤完全消除、沒有復發。

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李芃逸說，鼻咽癌罹患原因至今仍不明，有家族史與人類疱疹病毒第四型(又稱愛潑斯坦-巴爾病毒或EB病毒)感染者為高危險群，好發於50到60歲壯年期。

李芃逸也提醒，其他鼻咽癌可能的症狀，包括流鼻血、鼻涕／痰中帶有血絲、長期鼻塞、鼻膿漏，耳鳴、聽力減退、耳朵有閉塞感、臉部感覺麻木、眼瞼下垂、吞嚥困難、聲音沙啞、舌頭運動不靈活、視覺產生複視，或是不明原因之頭痛等。統括以上症狀，建議若頭臉部有麻痛感、視覺、聽覺、嗅覺及味覺有異常，以及脖子有腫塊者，都需至醫院做進一步檢查。