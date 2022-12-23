富商東石嗑海鮮「菜上桌一口沒吃」腹爆痛衝醫院　才知結石又罹癌

▲男子到東石嗑海鮮「菜才上桌一口沒吃」，肚子爆痛衝醫院才知結石還罹癌。（示意圖／123RF）



記者游瓊華／台中報導

近年來攝護腺癌發生率逐年上升，估計每年有七千多位男性罹癌，換算大約每2700位男性就有1人罹患攝護腺癌。台中一名企業家、54歲黃姓男子去年10月到嘉義東石準備大嗑海鮮，未料到東石後菜才上桌就腹痛難耐，疼痛程度只比生小孩痛還低一點而已，只好把滿桌子的菜打包後打道回府。返家後前往醫院求診發現是結石導致，還意外發現罹患攝護腺癌２期。

林新醫院泌尿外科主任陳武男檢查發現，黃男膀胱結石且攝護腺腫大，故行取石術並刮除及切片。切片檢查結果為攝護腺癌2級，若選擇接受根除性手術，可能在術後有要使用「包大人」的風險，且因早期攝護腺癌以放射線加賀爾蒙治療就可達到很好的控制，故建議黃男轉放射腫瘤科。

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▲病患黃男從今年二月開始，進行每星期5天、每次約5分鐘的放射線照射，並輔以每三個月一次荷爾蒙治療。（圖／記者 游瓊華翻攝）

林新醫院放射腫瘤科主任李芃逸表示，攝護腺癌患者若無遠端轉移，選擇放射線治療或手術切除，均可有效根治疾病。病患黃男從今年二月開始，每星期5天、每次約5分鐘的放射線照射，並輔以每三個月一次荷爾蒙治療。於今年2月至4月間共完成40次療程，治療期間沒有任何不適的感覺，排尿以及解便正常亦無副作用，且雄糾糾氣昂昂，性生活完全沒有受到影響，讓他能維持高度的生活品質。

泌尿外科主任陳武男指出，攝護腺癌發生的原因包括遺傳、老化、種族、飲食及環境，發生率則與年齡有關，4０歲以後就有發生攝護腺癌的可能，此後發生率隨年齡增加。由於初期多無症狀，常等到腫瘤壓迫膀胱，或尿道出現疼痛、燒灼感、解血尿，甚至骨頭痠痛才被診斷，則已屬中晚期，錯失了黃金治療時機，提醒民眾要定期檢查，若有不適就要儘早就醫。