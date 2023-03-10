想看自己死後場景！83歲老翁辦「活人葬禮」　躺棺材當街遊行

▲老翁躺在棺材上被布蓋著，後面跟著一群人。（圖／翻攝自微博／Vista看天下）

圖文／CTWANT

大陸安徽省一名83歲張姓老翁由於妻子2年前去世，加上4名子女都在外地工作，長期獨居的他為了「看看自己死後的場景」，2月27日便花了約2萬元人民幣（約新台幣8萬8700元）為自己舉行了一場葬禮，場面聲勢浩大，引來許多村民注意。

據陸媒《極目新聞》報導，安徽省亳州市渦陽縣義門鎮舉行了一場特別的「活人葬禮」，從曝光的影片中可以看見，一輛載著紅色棺木的貨車在街道上緩緩行駛；棺木上方躺著一名身穿藍色壽衣的老人，後方還有許多村民跟隨，場面聲勢浩大持續了約3個多小時。

▲老翁身穿壽衣，時而坐起，時而躺下。（圖／翻攝自微博／Vista看天下）

參與籌辦喪禮的張姓村民表示，躺在棺木上方的83歲張姓老翁由於妻子2年前去世、4名子女都在外地工作，長期獨居的他26日便前來拜託，希望能除去火化和下葬環節辦一場葬禮；雖然張姓村民事後對張姓老翁的請求不解，但還是協助張羅與葬禮相關的事宜。

對此，張姓老翁也出面解釋，從未將辦舉辦葬禮的事情告訴4名子女，也沒有通知親朋好友，目的是為了「看看自己死後的場景」，沒想到鄉親們都很捧場；而對於花了約2萬元人民幣（約新台幣8萬8700元）的葬禮順利完成，他也直呼「很滿意、很高興」。不過，政府人員則指出，因為當地並無「活人葬禮」的風俗，已了解此事並回報相關單位，目前進一步調查當中。

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