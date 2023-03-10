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社會 社會焦點 保障人權

一次幹掉6黑道大哥！跑腿小弟因1條香腸走上不歸路　身揹27條人命

「鬼見愁」林來福。（圖／報系資料照）

▲「鬼見愁」林來福。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

回顧台灣治安史上，不乏駭人聽聞的刑事案件，然而談到涉及最多命案的罪犯，就不得不提揹負27條人命的十大槍擊要犯之首「鬼見愁」林來福。林來福起先只是大哥身旁的跑腿小弟，後於1986年在嘉義殺害香腸攤老闆，從此開始浪跡天涯，陸續上百起搶劫、強盜、綁票、勒贖、殺人等案，轟動台灣社會。

據了解，林來福出生於嘉義市，幼時在彰化縣員林鎮長大，國中畢業後放棄升學，前後搬遷到嘉義縣太保鄉及嘉義市，便無所事事混跡於嘉義市西區吳鳳南路一帶，並與當地的地痞流氓廝混在一起，結識「黑仔」詹火樹等不良份子，並因搶劫錢財及傷害有了戰績之後，開始跟隨角頭混跡江湖，成為看管賭場的圍事小弟。

林來福綽號來自混跡江湖初期，時常充當跑腿小弟買香菸、檳榔等物品，任由當地大哥隨意使喚，久而久之便被謔稱為「來來」。1986年6月10日，林來福在彰化縣員林鎮犯下第一起刑事案件，因持刀威脅並打傷被害人搶走支票，而被彰化地檢署以搶劫、傷害罪發佈通緝。

同年11月18日，林來福在嘉義市和香腸攤老闆陳榮昆發生爭執，因忍受不了對方看輕自己，遂持刀刺殺老闆致死，自此脫離地方角頭自立門戶，踏上不歸路，之後更聯合同是槍擊要犯的「黑牛」黃鴻寓、「黑仔」詹火樹、「阿西」葉進火等人組成犯罪集團，陸續犯下上百起刑案，被媒體冠上「鬼見愁」的外號。在一次與角頭羅坤道的談判中，他拿著烏茲衝鋒槍一次就幹掉六名黑道大哥，讓他一躍成為當時的「十大槍擊要犯」之首，這時候，林來福的名字響徹全台灣，特別是在黑道間，幾乎沒人不認識他。

林來福集團火力強大。（圖／報系資料照）

▲林來福集團火力強大。（圖／CTWANT資料照）

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