有朋自遠方來　日本足利大學及足利赤十字醫院參訪中華醫大

▲日本足利大學校長末武義崇（前排右四）與足利赤十字醫院院長室久俊光（前排左三）等帶領團隊拜訪中華醫大，由校長孫逸民（前排左四）帶領主管啟動台日醫護人才跨國共培共識會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本足利大學校長末武義崇與足利赤十字醫院院長室久俊光等一行8人，10日拜訪中華醫事科技大學，參觀教學及實驗設備，雙方並舉行「台日醫護人才跨國共培模式共識會議」，針對學生跨國選修學分及醫院實習、善盡大學社會責任協助地方創生與永續發展、高齡社會照護人才培育等議題進行討論交流、凝聚共識。

中華醫大校長孫逸民表示，這是繼去年10月他帶領華醫團隊前往日本參訪，與足利大學和足利赤十字醫院簽署合作備忘錄後續的具體作為，也是中華醫大積極拓展師生國際移動力的落實。合作的足利大學和足利赤十字醫院在日本都負有知名度也頗受好評，相信透過密集交流可讓雙方的學生無論是在課業學習、 實務實習等各方面都有豐富的收穫。

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參訪團成員包括足利大學校長末武義崇、事務局參事員佐佐木節、基礎看護學學生指導委員暨國際交流委員小谷千晴、創生工學科建築土木分野教授大野隆司、信州大學職涯中心教授勝亦達夫、足利赤十字醫院院長室久俊光、醫療國際部室長瀧永哲、教育研修管理課長野口智弘等，10日上午抵達中華醫大後，先由孫逸民校長帶領行政團隊歡迎，孫逸民校長親自簡報說明中華醫大校務發展現況，並帶領參觀醫事學院和護理學院教學設備及實驗室。

隨後雙方舉行「台日醫護人才跨國共培模式共識會議」，其中，與足利大學就兩校學生跨國修課學分認定、善盡大學社會責任協助地方創生與永續發展、高齡社會少子化之照護人才因應等議題進行意見交流；與足利赤十字醫院則就學生跨國實習的議題進行討論。

中華醫大與足利大學和赤十字醫院擬定實質合作內容，初期以護理學院和醫事學院相關科系的學生為主，包含華醫和足利大學學生可至對方學校修課、承認學分，課程有基礎看護方法論、緊急醫療治療等。華醫學生可以至足利赤十字醫院實習，增加專業技術的知能，首梯預計今年7月成行。

此外，台灣和日本同樣面臨高齡少子化的問題，未來華醫、足利大學、足利赤十字醫院三方將就各自的專業與資源，針對如何健康老化以減少醫療支出與照顧者的負擔等共同研議策略，作為實務推動與研究重點。在大學社會責任（USR）方面，妥善運用師生的專長和學校與醫療機構的資源，協助社區發展在地特色，讓青年回流，增加人口並能就近陪伴長者，青銀攜手參與公共事務，讓地方得以持續運轉。

足利大學校長末武義崇、足利赤十字醫院院長室久俊光等人對中華醫大的辦學績效、先進的設備和人才培育特色給予高度肯定，對三方日後攜手合作致力於醫事護理人才培育也樂觀其成，期待在密切合作下無論是學生學習、師生交流、實務增能，都有豐富的收穫。

除了參訪中華醫大並進行人才共培共識會議外，末武義崇等一行也將實地走訪和華醫產學結盟的奇美醫院，週六和週日則安排前往華醫USR執行場域後壁區頂長社區地方創生與銀髮照顧經驗分享等；參訪團也分享日本小布施町地方創生的案例作為交流。此外，也將造訪烏山頭水庫參觀八田與一紀念公園及遊逛台南市赤崁樓文化園區等舊城區，體驗台南文化古都的魅力。