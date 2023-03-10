鴨蛋今每台斤漲3元　陳吉仲稱「正常」：反映飼料成本、加工需求





▲陳吉仲10日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

缺蛋問題尚未解決，鴨蛋今（10日）每台斤漲3元，農委會主委陳吉仲表示，鴨蛋上漲是反映飼料成本及加工業者需求，屬正常反映；雞蛋方面，未來每周有100萬至200萬顆進口補足缺口，預計國內雞蛋產量恢復可能要到5、6月。

陳吉仲10日赴立法院列席施政總質詢，會前媒體詢問雞蛋是否第三度調漲？以及鴨蛋今每台斤漲至45元等事。陳吉仲說，鴨蛋產地價格由45元調漲3元至48元，是反映飼料成本上漲，以及鴨蛋很多做加工使用，包括端午節前，相關加工業會備料，這是正常反映。

雞蛋方面，陳吉仲說，按照養雞協會跟場地掌控資訊，因為禽流感疫情在氣溫回暖與防疫同仁幫忙，已獲控制，加上蛋雞場蛋農不斷增養蛋雞，國內產量會開始回升；經行政院跨部會專案進口雞蛋，補足國內雞蛋缺口，他認為雞蛋不足的部分陸續會獲得解決。

針對產量回升落在哪幾個月？陳吉仲說，產量回升是因為蛋雞數量增加、禽流感獲得控制，另太冷也會減少產蛋率，所以已開始會逐漸增加每日雞蛋生產量，只是目前跟12萬箱共2400萬顆的需求量有一定差距，所以才用專案進口，每周100萬至200萬顆補足缺口，國內產量恢復可能要到5、6月，因此會透過雞蛋調度來滿足餐飲業、加工業、消費者者的需要。