一天撿百顆雞蛋！別人缺蛋他送蛋　彰化寵雞男：撿到懷疑人生

▲彰化有民眾將自家雞蛋送人。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

蛋價持續上漲，全台陷入缺蛋危機，彰化鹿港有學童養雞當寵物，實現「雞蛋自由」，而在彰化山上也有1名寵雞男子，先在自家空地養了6隻不同品種的小雛雞，3年來已經變成一大群雞，一天大約下百顆蛋，陷入另類的「蛋蛋危機」，讓他大喊「撿蛋撿到懷疑人生」，只能將蛋跟雞不斷的送給需要的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蛋吃不完放箱子孵化。

這名寵雞男子， 3年前疫情期間，朋友得知他喜歡養寵物，送給他一窩6隻小雛雞，養了大約6個月後雞便開始下蛋，雞養大了關不住，會四處跑， 撿蛋清屎樣樣得自己來，他把雞當成家人般照顧，蛋吃不完，又買了孵化箱孵化成小雞，不斷的循環下，3年下來已經變成一大群雞。

男子說，他還有其他的工作要做，雞隻每天固定在早上下蛋，光是撿蛋讓他撿到手軟，還得標注下蛋日期，最近台灣雞隻受到禽流感影響，不僅嚴重缺蛋，蛋價也跟著飛漲，有朋友得知他有養雞還有多餘的蛋，他也很開心的趕緊把蛋送給需要的人，甚至還有人跟他要雞來養。

「雞其實養在市區不容易」，寵雞男子每送出一隻雞，就不厭其煩的跟對方千叮萬囑說，牠每天清晨會拉大嗓門「咕咕叫」，還有也要為牠清大便，還要餵食飼料，溫差大還得注意保暖，尤其雞隻更害怕鞭炮聲，總而言之，要把雞當成自家小孩用心對待才是。