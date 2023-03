2萬球迷應援中華隊超震撼！MLB記者直擊「1比喻」神形容

記者施怡妏/綜合報導

2023第五屆世界棒球經典賽8日開打,中華隊啦啦隊女孩總共21人,找來中職5球團人氣女孩應援,「經典女孩」由峮峮、林襄領軍,賣力跳舞應援,現場球迷也敲打著加油棒熱情吶喊,這畫面讓大聯盟官網記者摩納根(Matt Monagan)驚訝,用1比喻生動形容這場景。

▲中華隊啦啦隊應援。(圖/記者許靖騏攝)

中華隊在8日經典賽A組首戰交手巴拿馬,場邊的「台式應援」加油風引起美國棒球記者們的注意,雖然中華隊以5比12輸球,但啦啦隊熱情不減,依然洋溢著可愛的笑容。

大聯盟官網記者莫納根(Matt Monagan)親臨洲際球場觀戰,在MLB官網寫道,「啦啦隊在場邊跳舞,球迷們敲打著加油棒,歡呼聲從本壘板後方,一直傳到外野的座位區,在現場感受,就像是有15540人的管弦樂隊在你家客廳演奏」,生動描繪在現場的震撼感。

▲中華隊球迷全力應援。(圖/記者李毓康攝)

另外,莫納根也在推特上貼出現場影片,儘管中華隊落後,但是啦啦隊與球迷們仍然很熱情,「9局中華台北以4比12落後,但球迷仍站起來加油、跳舞和唱歌,真神奇!」

值得一提的是,林襄再度登上日媒版面,根據《Full-Count》指出,儘管球迷因中華隊吞敗而有低潮的情緒,但還是被啦啦隊吸引;美國記者梅爾(Michael Mayer)看到後,也覺得氣氛瘋狂、很有趣。報導還稱,台灣有啦啦隊應援可說是家常便飯,但對其他國家來說卻很少見。

Chinese Taipei is currently down 12-4 in the ninth inning. Fans still standing, cheering, dancing, singing. Incredible pic.twitter.com/RQOpLJuVEl