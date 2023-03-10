2萬球迷應援中華隊超震撼！MLB記者直擊「1比喻」神形容

記者施怡妏／綜合報導

2023第五屆世界棒球經典賽8日開打，中華隊啦啦隊女孩總共21人，找來中職5球團人氣女孩應援，「經典女孩」由峮峮、林襄領軍，賣力跳舞應援，現場球迷也敲打著加油棒熱情吶喊，這畫面讓大聯盟官網記者摩納根（Matt Monagan）驚訝，用1比喻生動形容這場景。

▲中華隊啦啦隊應援。（圖／記者許靖騏攝）

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中華隊在8日經典賽A組首戰交手巴拿馬，場邊的「台式應援」加油風引起美國棒球記者們的注意，雖然中華隊以5比12輸球，但啦啦隊熱情不減，依然洋溢著可愛的笑容。

大聯盟官網記者莫納根（Matt Monagan）親臨洲際球場觀戰，在MLB官網寫道，「啦啦隊在場邊跳舞，球迷們敲打著加油棒，歡呼聲從本壘板後方，一直傳到外野的座位區，在現場感受，就像是有15540人的管弦樂隊在你家客廳演奏」，生動描繪在現場的震撼感。

▲中華隊球迷全力應援。（圖／記者李毓康攝）

另外，莫納根也在推特上貼出現場影片，儘管中華隊落後，但是啦啦隊與球迷們仍然很熱情，「9局中華台北以4比12落後，但球迷仍站起來加油、跳舞和唱歌，真神奇！」

值得一提的是，林襄再度登上日媒版面，根據《Full-Count》指出，儘管球迷因中華隊吞敗而有低潮的情緒，但還是被啦啦隊吸引；美國記者梅爾（Michael Mayer）看到後，也覺得氣氛瘋狂、很有趣。報導還稱，台灣有啦啦隊應援可說是家常便飯，但對其他國家來說卻很少見。