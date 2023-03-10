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日本銷售破65萬冊！不抱情緒工作　養成「數字意識」更快達成目標

▲▼《數值化之鬼》在日本賣破65萬冊。（圖／悅知文化提供）

▲《數值化之鬼》在日本賣破65萬冊，如今在台發行中文版。（圖／悅知文化提供）

記者林育綾／台北報導

在大數據的年代，「看懂數字」已不足為奇，能否擁有「數字意識」才是關鍵！日本企業家安藤廣大以3000家日本企業導入「冷靜理性」的思考法，結合「數值化」的工作技巧，寫下《數值化之鬼》一書在當地賣破65萬冊，提到能將工作做好、快速成長的人，如何以數字思維執行工作，進而更快達成目標。

你是否抱持著「情緒」在工作？安藤廣大在書中提到，「工作做得好的人」和「快速成長的人」，共通點就是隨時保有「數字意識」，進而「更加客觀」審視自我。無論再怎麼討厭數字，數字依舊緊緊相隨，所以必須趁年輕、思想還有彈性的時候，盡可能培養「數值化」的技巧。將「數字」充分運用在協助解決企業問題，使得工作能力和企業皆快速成長。

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安藤進一步說明，現今社會大家容易「言語過剩」，但「數字不足」；建議培養「先用數字思考」的習慣為目標， 不論在什麼狀況下，都能抽離主觀情緒，有邏輯性的「先用數字思考」、「正確地計算」、「進行數值化的評估」，並且「具備時間及成本概念」，進而達成目標。

《數值化之鬼》如今由悅知文化發行繁體中文版，該書也獲得台灣各界名人好評推薦，其中台灣策略教父湯明哲指出，最近許多企業面臨數位轉型的挑戰，很多公司以為找了一位顧問，引進一套資訊系統，整個企業就可以數位轉型，然後就可以節省成本增加效益。但事實上，在數位轉型的過程中，最重要的是要會利用數字來做決策，這和一般拍腦袋定案的決策方式背道而馳。所以企業要數位轉型，先要有用數字做決策的文化，《數值化之鬼》就是以數字做決策作為主要的訴求主題。

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