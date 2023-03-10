過世媽媽突退群組…LINE帳號被刪了！內行人曝原因　2方法能保留

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人會傳訊息給過世親人，以表思念心情。但一名女網友表示，最近發現過世媽媽突然退出家裡的群組，才知道原來是對方的LINE帳號被刪除了，好奇帳號是不是因為太久沒有登入才遭刪除。文章曝光後掀起熱議，就有專業網友分享2個方法能保留帳號。

原PO在Dcard發文表示，媽媽已經過世3年了，但這段時間她還是會傳訊息給對方，傾訴自己的心情。不過近日卻發現，媽媽突然退出家族群組了，點進去確認才知道是對方的帳號被刪除，可是這段時間訊息都沒有被已讀，讓她覺得相當奇怪。

原PO也說，媽媽的手機在自己手上，但因為電池膨脹已經無法開機，這段時間爸爸也沒有登入媽媽的帳號，好奇LINE帳號太久沒有登入，是不是會被系統自動刪除？

不少網友紛紛安慰表示，「看到『媽咪離開聊天』感覺很心酸，雖然我是男生，但想給你一個擁抱加油」、「看了想哭， 妳走出來了嗎？光想像那一天的到來眼淚就⋯QQ」、「媽咪離開聊天…6個字我眼淚直接流下來，抱抱你」、「好難過...因為我親人上個月過世，我開始莫名擔心會遇到這種事」、「看的好心酸…給你一個溫暖的擁抱」、「你那句我好愛你，認真讓我感同身受」。

也有人指出，應該是媽媽的門號註銷後被別人使用，且拿去註冊LINE帳號，於是原本的帳號就被刪除了。就有人分享替代方案，「可以創一個群組名字寫媽媽，再貼媽媽的照片」、「可以改用message聊天，就不會有門號被別人用走的問題」。

▲網友分享避免LINE帳號被刪掉的方法。（示意圖／記者劉維榛攝）

另外，也有內行人分享，2個避免過世親人的LINE帳號被刪除方法，第1個是可以先將LINE綁定臉書，之後再解除手機綁定，如此一來即使註銷手機門號，帳號也不會被刪除；第2個則是將門號改成預付卡，每個月固定小額儲值金額，就能夠將門號保留下來，也不用擔心LINE帳號消失。