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情侶激戰到一半…「聽1聲音」男友突加速！媽隔天1句話讓她尬爆

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶難免想要有肌膚之親，但可要注意音量！一名女網友表示，日前因為家裡沒有其他人，就放心和男友在家中親熱。未料做到一半，對方先是停下來，隨後又加速完事，原來是因為有人回來了，呻吟聲全被聽到，讓他們覺得很尷尬。更羞恥的是，她隔天趕著上班，媽媽還突然說1句話，讓她尷尬到直衝門外。

原PO在Dcard發文表示，她和家人住在一起，男友偶爾會來過夜，難免有想要恩愛的衝動，因為怕被家人聽到，所以他們通常都會壓低聲音進行。近日2人在愛愛前再三確認家中沒人，於是進行的時候，她就放心地發出呻吟聲，沒想到正激烈的時候，男友突然阻止她發出聲音，並說「聽到外面有人回來的聲音，好像已經回來一段時間了…」。

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▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO表示，當下察覺到呻吟聲被家人聽到之後，2人忍不住尷尬狂笑，「不知道在笑什麼，然後我心想完了完了完了」，男友也相當崩潰，表示「怎麼辦，我怎麼見他們？」最後男友只能加速完事，2人也迅速離開家門，「事情過了一天，我還是不知道怎麼面對我的家人」。

原PO也透露，隔天本來趕著出門，結果媽媽竟對著她說「呵，長大了」，她瞬間傻眼，和媽媽對視了3秒之後就馬上衝出門了，「我內心想的是我要趕快跑走，好丟臉啊啊啊啊啊，怕爆」，好奇其他人有沒有類似的經驗。

文章曝光後，許多人笑說「找一部A片大聲播放，打開房門等家人經過，知道你們只是在看片，就可以洗清尷尬了」、「家人以前也是這樣過來的」、「幾次後就習慣了，但音量還是注意」、「還做完也是很猛啦」、「看來也沒多尷尬吧，還可以繼續做完」、「音樂放大聲一點，就可以持續愛情武打動作」、「父母：讚讚讚，等著抱孫了」、「這時候就該拿出男友的地契跟車鑰匙出來防禦了」。

也有人分享經驗，「沒事，我也被聽到過，裝死」、「還好吧，我也是這樣，但也習慣了，偶爾也會聽到女友父母也在做愛心的事啊，叫得還更大聲，只要自己不尷尬，尷尬的都是別人哈哈哈哈」、「還好啊！之前女友媽媽聽到後，吃早餐還問說有用保險套吧」、「我的更尷尬，因為男友媽都有幫男友整理房間的習慣，有一次我們事後的套套沒有馬上丟、先晾在一旁，出去吃飯回來後就看到房間很乾淨，套套也不見了」。

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