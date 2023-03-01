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80歲媽上夜店熱舞扭臀　嗨爆影片曝！帥哥暖男狂喊：姊姊讚喔

記者朱祖儀／綜合報導

誰說年紀大不能嗨一下！資深媒體人蔡玉真分享一段影片，看到她媽媽雖然已經高齡80歲，但依舊非常有活力，最近還跑到夜店跟著年輕人一起熱舞，完全沒有格格不入的感覺，一旁的帥哥暖男看到，還忍不住驚呼「姊姊讚喔！」影片曝光後，不少人大讚「體力不輸年輕人！」

蔡玉真在臉書分享媽媽上夜店跳舞的影片，看到她媽媽跑到舞台前方，站在人群中非常享受台上歌手的聲音，還跟著旋律一起熱舞扭臀，和年輕人融為一體。在畫面中也看到大家都非常嗨，在舞池裡狂歡，看得出來活力滿滿。

蔡玉真看到媽媽開心的模樣，也說「真的，希望我年過80還能到夜店熱舞」。她也透露，在現場有很多帥哥暖男對著舞池中的媽媽稱讚「姊姊讚喔！」

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▲。（圖／翻攝自Facebook／蔡玉真）

▲蔡玉真媽媽在舞池中熱舞。（圖／翻攝自Facebook／蔡玉真）

不少網友看到影片後紛紛表示，「留住青春，保握當下」、「阿姐加油」、「蔡媽媽好棒！體力不輸年輕人」、「活到老學到老」，也有人透露，該間夜店經常能看到年紀稍長的大哥大姊跳舞衝第一，「這家之前也常去，年齡層偏高，樂團不錯，菜也不差」。

而蔡玉真先前傳出健康亮紅燈的消息，她就醫發現膽囊長了瘜肉，在醫師建議下將膽囊切除，表示從此變成「無膽之人」。她也同時宣布，未來也不再參與任何談話性節目，「尤其和任何政治人物有關的議題，加入無膽聯盟，成新造的人」。

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