桃園男求職淪豬仔！面交存摺遭押高雄軟禁　趁3黑衣人睡死逃命

▲林男上網求職，卻遭黑衣人押走軟禁，警方攻堅找到嫌犯。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

一名林姓男子在網路上找工作，有人告訴他，提供存摺操作虛擬貨幣，每個月可拿到1萬元，於是林男與對方約在桃園碰面，沒想到一見面就被押上車，直接載往高雄岡山區拘禁，嫌犯還以武士刀、電擊棒恐嚇他不能亂跑，所幸他趁嫌犯睡覺時逃出，並借用路人手機報案，才結束這場求職驚魂記。

岡山分局於10日上午8點多獲報，一名男子被詐騙集團軟禁控制，好不容易才逃出來，需要協助。警方立即趕往岡山區本洲一街找到報案的31歲林姓男子，並沿街找到林男被拘禁的透天厝。

林男確認地點後，警方即調派支援警力，荷槍實彈前往現場強勢攻堅，衝進屋內大喊「趴下」，睡死的22歲何男、26歲張男、20歲顏男只能乖乖就範，3人當場被依詐欺、妨害自由等罪嫌逮捕，現場也查扣到林姓被害人的銀行存摺、身分證和相關證物。

▲警方荷槍實彈前往民房攻堅。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，林姓男子住在桃園市，日前在網路上找工作，發現一則徵才訊息，稱只要提供銀行存摺讓員工操作虛擬貨幣，每個月就可以領1萬元台幣，林男認為這賺錢方式輕鬆可行，便約對方在9日晚間8點多，於桃園市中壢區中北路二段面交銀行存摺，沒想到才一碰面，林男就被3名黑衣人押上車，一路載往高雄。

何姓嫌犯等人不僅將林男軟禁在老舊平房，還亮出武士刀、電擊棒恐嚇他別亂跑，林男嚇得整夜睡不著覺，趁著何嫌等人睡翻之後，逃出屋外數百公尺，並借用路人的手機報案。

▲何嫌等人亮出武士刀、電擊棒，恐嚇林男別亂跑。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方訊後後，依詐欺、妨害自由等罪嫌將何嫌等3人移送偵辦，檢方認為涉嫌重大、有串供、逃亡之虞，聲請羈押獲准。

▲警方荷槍實彈前往民房攻堅，逮到睡死的3名嫌犯。（圖／記者許宥孺翻攝）