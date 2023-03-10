鋰電龍頭寧德時代罕見3月公布年報　特斯拉連兩年成最大客戶

▲大陸鋰電池龍頭企業寧德時代。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸鋰電池龍頭寧德時代首次在3月公布年報，年報顯示，寧德時代在2022年營收3285.9億元（人民幣，下同），同比增長152%；淨利潤307.2億元，同比增長92%。在公司業務上，特斯拉連續第二年成為寧德時代的最大客戶。數據顯示，寧德時代2022年來自特斯拉的鋰電池銷售收入為380億元，佔總營收的11.59%。

▲寧德時代生產的儲能設備。（圖／CFP）

《界面新聞》報導，2022年，寧德時代鋰電池銷量289 GWh，同比增長116.6%。截至去年底，其鋰電池產能390 GWh，另有在建產能152 GWh。根據SNE Research統計，寧德時代去年在動力電池和儲能電池領域均位列全球首位，市佔率分別為37%和43%。

年報顯示，動力電池板塊佔寧德時代去（2022）年銷售收入的72%，儲能電池板塊佔比接近14%。該公司剩餘收入主要來自另外兩大板塊，包括電池材料及回收、電池礦產資源。

▲寧德時代研製的換電塊。（圖／CFP）

值得注意的是，特斯拉連續兩年成為寧德時代的最大客戶，據了解，寧德時代自2020年7月開始向特斯拉供貨，直至2021年，特斯拉首次成為寧德時代的最大客戶，當年共採購130億元的鋰電池，佔寧德時代總營收的10%。

年報指出，寧德時代在2022年來自特斯拉的鋰電池銷售收入增加到為380億元，佔總營收的11.59%。

寧德時代財報顯示，由於碳酸鋰等上游原材料價格大幅上漲，寧德時代向下游車企傳導成本壓力較為謹慎，在2022年一季度罕見出現利潤下滑。其該季度淨利潤14.9億元，下降23%。不過，寧德時代在2022年3月宣布，動態調整部分電池產品的價格，此後公司毛利率逐漸回升，但就全年而言，寧德時代的毛利率仍較2021年減少六個百分點，降至20.2%。

截至2022年底，寧德時代員工總數已超11.8萬人，較2021年增長42%，現有僱員中，8.9萬人為生產人員，另有1.6萬名研發人員。