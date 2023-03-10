快訊／二膽島失聯上兵仍未尋獲　邱國正不排除有「這原因」

▲邱國正。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

金門二膽島1名26歲陳姓上兵昨早被發現失聯，陸軍立即全島搜尋但無結果，當天也請海巡署加入搜索。國防部長邱國正今（10日）表示，海上目前還沒有回應，對這件他要表達12萬分歉意。邱國正也說，「我們也徹底了解他有沒有外務或債務的問題」，可能有一點，但不是很嚴重，「我不能做一個決定，講說完全排除這些原因」。

邱國正10日赴立法院列席行政院長陳建仁施政總質詢，會前媒體詢問陳姓上兵最新搜索進度。邱國正回應，國軍請海巡幫忙，但海上目前還沒有回應、還沒有答覆，這件事他要表達12萬分歉意，因為據國防部了解，事發後從內部管理、管教上都有做深入檢討。

邱國正說，目前為止他沒有推責任，他所得到的回應，就是管教、生活跟人相處方面（指陳姓上兵）都是正常，「我們也徹底了解他有沒有外務或債務的問題」，可能有一點，但不是很嚴重，「我不能做一個決定，講說完全排除這些原因」，國防部會持續請海巡協助，若人找到了，很多答案自然會出來。

對於陳姓上兵到中國的可能性，邱國正回應，目前沒有任何訊息顯示陳男到對岸，他沒有辦法臆測，等待找到人或有回應再說。媒體追問，島上有監視器嗎？潮差或水溫的部分有可能嗎？邱國正說，「水溫他們講說溫度有點低」，不能完全排除，反正要通盤檢討，陸軍已編列專案小組做後續調查。