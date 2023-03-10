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佛心老闆「發薪給員工老婆」…背後原因暖爆　網讚：真正的善良

▲▼員工猝逝3年！老闆續發薪給遺孀到孩子出社會。（圖／翻攝自極目新聞）

▲王鳳（左）在車站送員工返鄉。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

員工去世後，浙江寧波一名女老闆王鳳堅持每月給其遺孀發800元人民幣（約新台幣3535元）「工資」，這一發就是3年多，善舉令所有人大呼「真正的善良」。她表示，去世員工家裡經濟情況不好，希望此舉能保障去世員工家人的基本生活，她會一直堅持，直到員工的孩子大學畢業。

據《極目新聞》報導，王鳳來自黑龍江省齊齊哈爾市，2003年大學畢業之後到浙江寧波打拼，並於2007年3月創立了一家人力資源公司。

2020年5月20日，一名李姓員工在宿舍洗澡時忽然摔倒爬不起來，危急中向工友求救，隨後昏迷送醫。醫生診斷為急性腦溢血，做了開顱手術後住進了重症監護室。

王鳳說，後來她發動公司及朋友先後為李男捐款9萬元（人民幣，下同）作為醫療費。但是，在經過9天的搶救之後，李男還是去世了。

王鳳後來了解到，李男的家庭經濟條件不好，李男的妻子陳淑英（化名）在當地靠打小工掙些生活所需，李男的突然離世，讓這個本就不富裕的家庭難上加難，「他家裡有兩個女兒，當時大女兒讀高中，小女兒讀國中，還有80來歲的母親，身體也不好。」

王鳳說，她也來自農村，很能體會他們一家的不易，本來她想捐一筆錢，但是考慮到這個起不了根本的作用，最終她決定每個月給李男的妻子發一份「工資」，每個月800元，「這個錢不多，但是在農村，基本生活是夠了，最初幾個月是500元，但是後來我覺得太少了，又加了300元。」

▲▼員工猝逝3年！老闆續發薪給遺孀到孩子出社會。（圖／翻攝自極目新聞）

▲王鳳（右）給過年回家的員工發放禮品。（圖／翻攝自極目新聞）

從王鳳公司的轉帳紀錄可以看到，每個月的中旬，公司都會準時為陳淑英打款800元。如此打款，王鳳已堅持了2年多。

說起王鳳，陳淑英話裡話外都是感激，「從出事開始，王鳳就很照顧我們，3年了她一直在幫著我們，她是好人。」陳淑英說，王鳳每個月都會給她轉錢，3年多來，即使王鳳公司遇到困難，這個錢也從沒有間斷過。

王鳳說，她希望堅持發到孩子們大學畢業，找到工作，「現在李男的大女兒已經讀大學了，小女兒正在讀高中，今年也要高考。」

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