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北投警掃黑首日槓上開花！　跨轄逮竹聯幫分子擁2把改造槍

靖城掃黑專案

▲為遏止黑幫氣焰，北投警分局9日強力執行「靖城掃黑專案」槓上開花，查獲改造手槍、子彈及毒品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

制壓囂張氣焰！黑幫高調接力舉辦春酒惹怒警政署，署長下令全台大掃黑1週。北投警分局9日執行「靖城掃黑」，強勢臨檢不法份子經營或依附的場所，同時偵查隊更持桃園地檢署拘票，拘提竹聯幫和堂許姓男子，更「槓上開花」搜出改造手槍2枝、子彈11顆、安非他命、開山刀等，後續將依違反槍砲等罪偵辦。

▼北市北投警分局清查轄區KTV等場所，實施強力掃蕩，阻斷幫派份子經濟來源。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投靖城專案 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局表示，因應近日黑道幫派在觀光飯店以舉辦春酒方式彼此串連，行徑囂張，刻意壯大幫派聲勢，引發社會不良觀感，全力清查轄區KTV、卡拉OK、小吃店等業者，幫派經營、圍事及依附的行業場所實施強力掃蕩，阻斷幫派分子經濟來源，共設8處路檢點、易滋事場所1處。

另外，首日執行「靖城掃黑專案」也傳出成果！警方指出日前接獲情資，得知有槍砲等前科，年約40歲許姓男子，疑擁槍自重，故報請桃園地檢署指揮，果然在桃園龍泉五街某公寓拘提許男，同時於屋內起獲改造手槍2枝、子彈11顆、開山刀1把，以及毒品吸食器，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例偵辦。

北投分局強調，已責令所屬單位針對幫派零容忍，絕對要強力打擊，絕不手軟，並嚴正呼籲國內商家業者應善盡企業社會責任，全力配合政府維護治安、掃蕩黑幫的作為，以建造安全舒適的生活環境。

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