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日本妹困惑「台灣人衝突特性」！交通亂卻不插隊　眾人曝背後真相

▲▼仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路,馬路口,馬路,行車安全。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲日本妹困惑「台灣人衝突特性」，交通混亂卻不插隊，貼文一出掀網友討論。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣交通亂象已成為另一種「台灣印象」，受到國際媒體關注，更形容成「行人地獄」。一名網友表示，他日前與一位日本留學生聊天時，對方直言對台灣的道德觀很困惑，好奇台灣人為何「平常不會插隊，但路權觀念卻很差」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，他近日與一位來台灣留學的日本妹子聊天時，對方直言對台灣的道德觀感到困惑。日本女留學認為，台灣人平常不會插隊、個性溫柔又有人情味，但路權觀念卻很差，馬路超級混亂，違停、闖紅燈和不禮讓行人，讓她覺得相當不可思議，「同個國家同時有這些特性」。

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原PO最後說，日本妹子的問題，他從來沒有想過，「有人知道怎麼解釋這個現象嗎？」

▲▼交通亂卻不插隊？日本妹疑惑台人這特性超衝突 網揭內幕：怕丟臉。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼交通亂卻不插隊？日本妹疑惑台人這特性超衝突 網揭內幕：怕丟臉。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友表示，「台灣人很怕丟臉的，看得到臉的時候都很守秩序」。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱烈討論，多數人認為，台灣人愛面子，插隊很容易被人拍下影片，PO上網路公審，而騎車、開車因為看不到臉，就不會有丟臉的問題，「因為插隊被認出來很丟臉，騎車開車沒人認得」、「看得到臉的時候都很守秩序，台灣人是很怕丟臉的」、「因為隔熱紙顏色很深，臉沒有被看到，就敢做壞事」。

也有許多人認為，原因是台灣駕照太好考，還有法規不夠完善、道路規劃不良等因素，「因為駕照好考，馬路當停車場政府不管」、「台灣交通爛是用路人、法規、考照、開罰單都爛」、「整天說要和國外一樣進步，結果道路規範超級落後」、「台灣是駕照太好考了，根本沒幾個人真的知道交通用路規則，亂開亂騎完全不知道自己不對」。

但也有人反駁，認為台灣人也會插隊，「不插隊是哪個平行時空」、「常常有人插隊啊，解壓縮超展開之類的」、「你去菜市場附近試看看，大媽瘋狂插隊」、「買個早餐都會被插隊了，什麼時後有不插隊的假象」、「開車上下交流道，整天都被插隊唉」、「台灣人插隊插的可兇了」。

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