台灣被批「行人地獄」　陳建仁：我們要改進

▲陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國媒體CNN形容台灣交通是「行人地獄」，讓國人高度關注台灣交通相關議題、設施。行政院長陳建仁今（7日）在立法院答詢時表示，人行道設置非常重要，這點行政院要改進；交通要從工程、教育與執法三方面執行，行政院會特別花心力加強這部分，三者齊下才能使道安有精進的機會。

藍委游毓蘭7日質詢陳建仁時提到，CNN形容台灣是「行人地獄」、日本作家稱台灣交通30年沒變，連等紅綠燈都很危險、波蘭記者則批高雄騎士在人行道飆車等事。陳建仁說，交通部分確實要從工程、教育與執法三方面執行，行政院會特別花心力加強這部分，也一再希望交通部及相關部會在這部分做最大努力改善。

游毓蘭透過影片點出車輛未停讓斑馬線上的行人、人行道的缺乏跟設計失當、交通號誌跟通行工程規畫不良等問題。她以人行道為例，指出法規上有《公路路線設計規範》、《公路附屬設施設置管理要點》、《市區道路及附屬工程設計標準》，但實務上將人行道視為道路的「附屬品」，對於人行道的設計要求留太多彈性，且很多但書是讓各縣市政府因地制宜，以致這些法規形同虛設。

游毓蘭詢問陳建仁是否指示交通部或內政部優先檢討人行道設置的法規？陳建仁回應，人行道的設置確實很重要。接著游毓蘭提及交通教育的重要性，陳建仁說，這部分他也很關心，也一再要求教育部加強交通安全教育，並與工程、執法一同執行，三者齊下才能使道安有精進的機會。

對於台北市副市長李四川考察日本時，形容當地路面是「步行者天國實施中」，游毓蘭對陳建仁說，為什麼日本是行人天堂，台灣卻是行人地獄？陳建仁回應，「這我們要改進」。游毓蘭也問陳建仁，她提出的「交通安全基本法」能否在陳的任內三讀？陳建仁表示「好」。