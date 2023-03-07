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超旺4星座「財運大漲ing」！　第1名薪水要變多了

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲強運星座在春暖花開的3月，財運也跟著旺了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

3月春回大地，氣溫逐漸回暖，萬物將萌生，財樹也跟著萌芽！塔羅牌老師艾菲爾點名「4個星座」財運大漲，收入穩定或投資回報豐厚，在財務上更有優勢。快瞧瞧榜單上有沒有自己，如果沒有，卻也想讓自身財運跟著飆升，請善用這段時間、把握住每個機會，為未來打好財富基礎。請同時參考太陽、上升星座。

3月財運大漲好運到4星座：

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第4名：金牛座

火星目前駐守在你的財帛宮，將有機會獲得財富方面的好運，可能會收到加薪好消息，或突然得到一筆意外收入。此外，你可能會在這段時間充滿動力地追求自己的財務目標，並且更加堅定自己的決心。這段時間裡可能會更有計畫地管理金錢，並且積極尋找投資機會。

這也是制定長期理財計畫的好時機，你可以更加細心地計算自己的收支狀況，並開始實現目標。記得要保持理性與謹慎，不要冒險或過度花費，若能好好把握這機會，或許能為你的財務狀況帶來正面影響。

第3名：水瓶座

土星在3/7進入你的財帛宮，你將更加謹慎地處理自己的財務，並可能採取更保守的投資策略。此外，土星還可能帶來長期穩定的收入來源，例如一份穩定的工作或可靠的生意夥伴，土星也會教你審慎地管理資源，不要浪費金錢與時間，並鼓勵你做出更明智的決定與選擇。

土星在財帛宮也會帶來積極影響，讓你在財務上更穩健。然而值得注意的是，土星需要時間以發揮作用，所以你需要耐心等待土星帶來的好處。

▲上班族、小資女、領薪水、加薪。（圖／記者陳亭伃攝）

▲牡羊座可能獲得意外之財、好事連發。（示意圖／本報資料照）

第2名：牡羊座

天王星目前在你的財帛宮加持，你將開啟一個全新的財務旅程，這段時間可能有很多意外好事發生，會從你從未想過的地方獲得意外收入，例如你可能會開始嘗試更加創新和前衛的理財方式，並且有更多的自由與彈性以管理財務，這可能使你有更多的時間與精力來探索新的財務領域，像是投資、金融科技和虛擬貨幣等。

此外，天王星也可能帶來一些振奮人心的商業機會，讓你藉此打造自己的財富王國。

第1名：雙魚座

木星目前在你的財帛宮發光，你將會感受到一種穩定與豐盈的能量。這段時間可能迎來許多好事，例如收入會增加，或事業開始有所進展，使財務狀況更加穩定。你可能會經歷突破性的財務成就，投資回報更加豐厚或是薪水的增長更加明顯，也可能是簽定重要合約或達成商業目標的好時機，讓你財務方面更加成功。

你也可能獲得更高的社會或財富地位，使人生更加豐盈有意義，在這段時間，能感覺到更加有自信與力量去管理自己的財務。

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