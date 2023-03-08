「3生肖」財運來勢洶洶！專家：運勢上上簽「錢數到手軟」

▲38婦女節後「3生肖」財運爆棚。（示意圖／翻攝自Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

今（8）日是38婦女節，許多購物平台及百貨公司都會推出相關優惠，讓消費者開心衝一波，不過，有些人從今天起會更開心了，因為他們的好運來了。生肖運勢專欄《 福財生肖 》即分析整理出，38婦女節後財運爆棚的3個生肖，快來看你上榜了沒！

生肖虎

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生肖虎的朋友脾氣非常好，且對待朋友真誠，從3月8日起，平日累積的福報將轉換成財運了，可說是頭頂「聚寶盆」、喜鵲窗前叫不停，生活將會過得十分優渥，也將迎來許多好運，橫財連發好幾波，數錢數到手軟，事業上也將有貴人提拔。

生肖猴

屬猴的人頭腦靈光，平時做事就有使命必達、不達成目標不罷休的毅力，不管什麼樣的任務都能夠出色地完成。從3月8日起，屬猴者運勢將風生水起，財運爆發，會有貴人出現指點明路，有望開啟副業。提醒屬猴者，若碰上發財的機會要主動、積極爭取，抓住機會就能鹹魚翻身，想不發財都難。

生肖龍

屬龍的人待人特別真誠，骨子裡有一股領導力，也非常擅長管理與理財。從3月8日起，屬龍者的運勢將展翅高飛，運勢上上簽，不僅財運爆棚，橫財賺千萬，事業運及桃花運也將達到高峰，如果抓住時機，就能得到大筆的金錢收入。但要注意自己的脾氣，多接近正能量的人，生活將會甜如蜜。

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