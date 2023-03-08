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12星座「3月超級幸運日」出爐！巨蟹、天秤、雙魚最當運

星座女孩最吸引男孩的時刻．（圖／達志／示意圖）

▲12星座3月幸運日，別錯過這幾天！（圖／達志／示意圖）

實習記者林郁婷／綜合報導

時序已進入3月，《科技紫微網》運勢專欄即分享12星座3月的幸運日，其中巨蟹座、天秤座、雙魚座最當運，3月的幸運日最多，高達6天，不論是財運、事業、桃花都有滿滿收穫；其次是天蠍座和射手座，幸運日有5天。

牡羊座

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超級大旺日：5日、12日、21日、30日
5日：財運亨通，有利於金錢運作。
12日：異性緣超旺，容易得到異性朋友關照。
21日：充滿收穫的一天，不用花太多金錢與精力就能換來快樂。
30日：工作效率高，與同事相處氣氛融洽。

雙子座

超級大旺日：2日、12日、19日、23日
2日：工作上事事順心，心情保持喜悅與愉快。
12日：有否極泰來的好運，只要有所行動就能提升運勢。
19日：財運旺，收穫的多與少則與先前的努力有關。
23日：頭腦清晰，做事時能掌握重點，效率特別高。

巨蟹座

超級大旺日：2日、3日、13日、19日、22日、25日
2日：財運旺，能遇到可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。
3日：對求職者有利，有機會被伯樂相中，獲得意料外的好職位。
13日：工作判斷較往常準確，有信心解決以前留下的難題。
19日：異性緣很好，特別容易得到同事或他人幫忙。
22日：充滿機運的一天，出門在外容易得金主援助。
25日：是談情說愛的好日子，趁熱打鐵可一蹴而成。

獅子座

超級大旺日：11日、13日、24日、25日
11日：異性緣佳，出門在外容易遇到財神爺與福神的關照。
13日：有得財機會，輕輕鬆鬆就有鈔票進入口袋。
24日：愛情加溫日，花心思送份小禮物或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧。
25日：存錢的效果明顯，個人財務上有踏實感。

處女座

超級大旺日：4日、5日、7日、20日
4日：財運令人羡慕，正財和偏財都有。
5日：頭腦靈活，能隨機應變，出色的表現讓人易獲得賞識。
7日：愛情運極佳，別悶在屋子裡，緣分就在觸手可及之處。
20日：財富回收期，先前辛勤耕耘，今日終於開花結果。

天秤座

超級大旺日：1日、4日、5日、11日、19日、25日
1日：容易遇到優質的交往對象，享受被人呵護的滋味。
4日：財富回收期，先前辛勤耕耘，今日終於開花結果。
5日：桃花運旺的一天，散發出的氣質易吸引異性目光。
11日：思維敏捷，提出的意見易受認同和採納，要好好把握時機。
19日：樂觀自信的一天，能積極面對生活中的每一件事。
25日：有意外驚喜如：中獎、收紅包或禮物等。

天蠍座

超級大旺日：9日、18日、20日、24日、27日
9日：愛情運旺，多微笑，能受愛神眷顧。
18日：小財不斷，收入可觀。也有進大財的跡象，但還需慢慢來。
20日：很有想法，收穫頗多的一天。
24日：得財自然而且順利，即使遇到麻煩，也能受貴人相助而逢凶化吉。
27日：事業有實質進展，尤其是遇到瓶頸時，會有明顯突破。

射手座日

超級大旺日：5日、11日、14日、18日、27日
5日：恩怨化解日，趁今日好好的溝通吧。
11日：有憑空得利的機會，而且易知足，得小財也能開心。
14日：易得到他人幫助，順利完成，最後別忘了感謝。
18日：戀愛機緣多，最容易在職場上遇到。
27日：財運不錯，只要勇於開口，多能心想事成。

摩羯座

超級大旺日：12日、17日、19日、21日
12日：戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽示愛吧。
17日：令人羡慕的財運，正財偏財都有。
19日：異性緣很棒，容易遇到追求者，或得到異性幫助。
21日：財運不錯，出門在外遇到有地位的富豪，利於出外洽商。

水瓶座

超級大旺日：2日、6日、9日、27日
2日：身邊有異性主動關心，多留意周圍異性朋友，會有新發現。
6日：工作順利，有機會得到長輩照顧。
9日：適合談情說愛，若有暗戀對象，趁今日勇敢的表達愛意吧。
27日：工作熱忱，也願意吃苦，因此收穫多。

雙魚座

超級大旺日：2日、4日、10日、12日、28日、29日
2日：口才佳，人際關係運勢高漲。
4日：工作實力令人矚目，並受到賞識。
10日：工作精力旺盛，辦事效率大為提高。
12日：小財不斷，有利拓展人脈、或尋找合作夥伴。
28日：工作相當順利，良好的表現和穩健風格讓你備受賞識。
29日：適合與心上人密切的互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。

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