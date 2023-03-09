強勢壓制發威！近千黑衣人送行竹聯「弟哥」　台中警全面盤查

▲竹聯幫忠堂元老董桂均今舉行公祭。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

綽號「弟哥」的竹聯幫忠堂元老董桂均上月病逝，9日上午在台中殯儀館舉行公祭告別式，竹聯幫幫主「么哥」黃少岑、全台最強大哥呂崇民、前立委顏清標都現身弔唁，由於現場黑衣人接近千人，轄區警方第二警分局及刑事警察大隊派出近百名警力到場鎮守，嚴防黑幫藉機滋事。警方表示，告別式約今日上午11時許結束，現場無違法違序行為，但交通取締有違規12件，並拖吊5輛違停車輛。

董桂均2月20日晚間病逝，今日上午8時30分舉辦公祭，各路幫派集結致意，警方統計現場約有600餘名弔唁人員，以及13輛超跑名車等。為防有心人士藉機滋事，警方對前來的黑衣人逐個進行身分盤查，並全程蒐證。

警方指出，今日未有未成年到場，也查無通緝犯。另外，警方也在會場周遭及重要路口維持交通秩序，維護民眾路權，今日取締交通違規12件、拖吊5部，現場平和無其他違法違序行為。

▲警方對前來的黑衣人逐個進行身分盤查。（圖／記者白珈陽攝）

台中市第二警分局長楊川表示，警方除維持交通順暢及現場秩序外，對於參加儀式中疑似幫派分子，依法逐一攔檢盤查，以優勢警力防止發生暴力衝突，不容許黑道或幫派份子趁機擾亂社會秩序，遇有通緝、現行犯立即依法逮捕，未成年幫派份子或違序行為將立即帶返駐地進行調查依法究辦，如遇有聚眾滋事立即啟動警力增援與快打部隊，火速彌平事端依法嚴辦。