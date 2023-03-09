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明仁會高調辦春酒「分局長震怒」　他怒嗆一句話：小弟秒道歉

記者邱中岳／台北報導

北市大直萬豪酒店接連舉辦竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會春酒，明仁會成員更高調請來170名辣妹迎賓，門口還放千萬超跑，但飯店卻拒絕警員在門口盤查，此舉也引發中山分局長震怒，不僅加強盤查之外，更直言「沒帶身分證在那邊五四三的，通通帶回去查」。

▲▼竹聯幫明仁會辦春酒，中山分局長怒嗆「在那邊五四三」都帶回去盤查。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲竹聯幫明仁會辦春酒，中山分局長（右2）怒嗆「在那邊五四三」都帶回去盤查。（圖／記者邱中岳翻攝）

竹聯幫仁堂明仁會高調在中山區大直萬豪酒店舉辦春酒，還找來170名辣妹助陣，直接在飯店門口配合千萬超跑迎賓，陣仗之大引起民眾注意，中山分局也立刻做出應對，當天動員警力前往盤查蒐證。

▲▼竹聯幫明仁會辦春酒，中山分局長怒嗆「在那邊五四三」都帶回去盤查。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警員在萬豪酒店門口，針對參加竹聯幫明仁會春酒人等加以盤查。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方當天前往蒐證，將門口170名迎賓辣妹驅趕至會場門口，且針對進入會場的人員進行盤查，明仁會席開78桌，還找來大咖藝人開唱，飯店也拒絕警員在門口設置盤查點。

中山分局長陳金城對此勃然大怒，向飯店表示，如果不願意配合就針對周遭加強管制，最後中山分局警員在門口進行蒐證，針對進入人員必須出示身分證，如沒帶就不得進入。

現場一度發生警員還沒盤查完，現場人員就想離開，警員高聲制止告知「你不要走，身份還沒查完」，中山分局分局長陳金城更大聲下令：「沒有身分證，都帶回去派出所」，更直言「沒有身分證，在那邊五四三的，通通帶回去盤查」，才讓部分現場黑衣人立馬道歉，也乖乖掏出身分證明。

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