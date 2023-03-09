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社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄女子落愛河受傷「無呼吸心跳」　身分不明搶救中

▲民眾通報有人受傷，結果警消到場後發現竟然是落水，救起後已經無呼吸心跳 。（圖／記者吳世龍攝）

▲民眾通報有人受傷，結果警消到場後發現竟然是落水，救起後已經無呼吸心跳 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市三民區同盟路與興安街口，早上八點半左右有民眾通報「有人受傷」，警消趕往現場之後，有人落水，於是趕緊將人救起，不過已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救當中，初步了解，現場未發現傷者的證件及可辨別身份的物品，目前詳細落水原因警方還在釐清當中。

▲民眾通報有人受傷，結果警消到場後發現竟然是落水，救起後已經無呼吸心跳 。（圖／記者吳世龍攝）

▲民眾通報有人受傷，結果警消到場後發現竟然是落水，救起後已經無呼吸心跳 。（圖／記者吳世龍攝）

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