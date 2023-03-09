快訊／日本機票1599元起！虎航夏季航班「今10時開賣」

▲虎航夏季航班今日開賣，多條航線均有優惠。（圖／翻攝自虎航官網）

記者李宜秦／台北報導

哈日族有福了！臉書旅遊粉專Just.崩潰.ME通報，台灣虎航2023夏季航班第六波將於今日10時起至明（10）日23時59分限時開賣，多條航線都有優惠，台北－佐賀單程未稅1599元起、台北－札幌2699元起、台北－大阪2799元起。另台北－曼谷也只要1599元起。

Just.崩潰.ME在臉書發文指出，台灣虎航2023夏季航班第六波將於今日10時起至明（10）日23時59分開賣，優惠搭乘期間分別為佐賀4/2到10/28，單程未稅1599元起；曼谷3/26到10/28，單程未稅1599元起。

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除了新開賣的佐賀航線外，多條航班也有優惠價，包括台北、高雄－峴港1799元、台北－仙台2599元、台北－札幌2699元起、台北－大阪2799元起，上述均為單程未稅價，搭乘時間為3/26到5/31。

另外，台灣虎航與LINE旅遊串接購票服務於6日正式上線， 3月12日前凡透過LINE旅遊購買台灣虎航的機票，消費單筆總金額達2萬元(含)以上即加贈100點LINE POINTS，還有機會獲得虎航不限航點來回機票1張，分享活動訊息也有機會獲得LINE POINTS或是價值1,000元的台灣虎航機票折價券。

而樂桃航空也推出「台北（桃園）－名古屋（中部）不住宿快閃來回票價4000元」限時優惠，販售時間自7日8:00到7月11日23:59為止，適用時間為4月10日到7月13日（6月21日到6月23日不適用），較最低來回票價更優惠65折。