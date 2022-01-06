【廣編】虎牌啤酒攜手足球員孫興慜　在台號召虎力全開

【廣編特輯】

圖、文／虎牌啤酒提供

享譽國際的虎牌啤酒每隔12年就會迎來本命年，大肆慶祝一番，今年也不例外。這次品牌除邀請到亞洲最強足球員孫興慜出任虎年限定代言，在台同步號召饒舌歌手熊仔、Dizzy Dizzo 蔡詩芸、RĒD°芮德、新生代演員陳妤、籃壇傳奇球星田壘等人，共同號召粉絲釋放內心禁錮已久的老虎，拋開恐懼、虎膽就追。因為2022年不只是虎年，也是體現充滿力量及可實現雄心壯志的「我的年」（My Year, My Goals）！

現年29歲的韓國足球明星孫興慜，目前效力於英國的托特納姆熱刺隊。身為球隊的王牌球星，孫興慜曾在比賽中上演連過對手七人後進球的巔峰表現，榮獲【FIFA年度世界最佳進球獎】。同時打破亞洲球員在世界五大聯賽的進球紀錄，並在2018年到2021年間，連續四年贏得象徵亞洲足球最高榮譽的【亞洲金球獎】。從熱愛足球的青澀少年，到世界足壇的頂級巨星，孫興慜的成就激勵了全世界的人們，勇於挑戰的精神是虎牌啤酒相中他出任虎年限定代言的重要原因！

孫興慜說，「老虎的屬性就是逆境當中仍能勇敢堅定，且在挑戰面前絕不退縮。我一路走來即使是在最困難的時候，也會鼓起勇氣、不輕言放棄夢想。虎年是實現遠大夢想、突破限制、釋放自我的絕佳機會。我很高興能與虎牌啤酒合作，透過體現『虎』的精神激勵人們迎向新的一年。」