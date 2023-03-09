防疫再鬆綁！　陳建仁：確診輕症免隔離、自主健康管理0+N

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續趨緩，全球進入後疫情時代。考量疫苗覆蓋率高、疫情緩和，台灣近期確診數穩定維持在每日萬例上下，面對各界鬆綁防疫的呼聲，行政院長陳建仁9日宣布，指揮中心規劃修訂嚴重特殊傳染病傳染性肺炎的病例定義，「篩檢陽性的輕症個案免通報、免隔離」、「建議自主健康管理0+N」2大政策，於3月20日起實施。

針對放寬新冠肺炎防疫措施，行政院長陳建仁9日在院會中裁示，由於近期全球疫情趨緩，亞太地區各國已陸續放寬防治措施，國內在口罩令鬆綁後疫情沒有反彈，且中央流行疫情指揮中心積極推動「疫苗+1解封安心」的疫苗接種運動，有助於進一步提升群體免疫力，「現階段是再擴大鬆綁防疫措施的時機」。

陳建仁指出，指揮中心規劃修訂嚴重特殊傳染病傳染性肺炎的病例定義，「篩檢陽性的輕症個案免通報、免隔離」、「建議自主健康管理0+N」2大政策，在疫情可控情況下，保全醫療量能逐步恢復民眾正常生活，因此同意指揮中心的規劃，於3月20日起實施，而指揮中心也會在下午的疫情記者會宣布相關細節。

陳建仁提醒，請教育部、勞動部針對篩檢陽性的無症狀或輕症的學生、教職員工以及民眾，在自主健康管理期間的請假在家之假別妥為對外說明宣導，請各部會配合指揮中心適時調整相關指引，並鼓勵各類對象依指揮中心建立疫苗劑次，盡速接種疫苗，共同維護民眾的健康安全。