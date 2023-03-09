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習近平：提高一體化國家戰略體系　強化國防工業

▲▼習近平視察軍委聯合作戰指揮中心。（圖／新華社）

▲習近平去年11月8日視察軍委聯合作戰指揮中心。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

中共總書記習近平8日出席十四屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，要鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，強化國防科技工業，還要在全社會營造保衛國防的濃厚氛圍。

據《新華社》報導，習近平強調，「貫徹落實好這一部署，對全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興，對實現建軍100年奮鬥目標、加快把我軍建成世界一流軍隊，都具有十分重要的意義。要統一思想認識，強化使命擔當，狠抓工作落實，努力開創一體化國家戰略體系和能力建設新局面。」

習近平表示，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，關鍵是要在一體化上下功夫，實現國家戰略能力最大化。要堅持黨中央集中統一領導，加強各領域戰略布局一體融合、戰略資源一體整合、戰略力量一體運用，系統提升中國應對戰略風險、維護戰略利益、實現戰略目的的整體實力。

他指出，要深化科技協同創新，運用好國家實驗室，加快推進高水平科技自立自強。要加快提升新興領域戰略能力，謀取國家發展和國際競爭新優勢。要強化國防科技工業服務強軍勝戰導向，增強產業鏈供應鏈韌性。要加強重大基礎設施統籌建設。要加快構建大國儲備體系，提升國家儲備維護國家安全的能力。

習近平強調，要在全社會營造關心國防、熱愛國防、建設國防、保衛國防的濃厚氛圍，為鞏固提高一體化國家戰略體系和能力、為推進強國強軍匯聚強大力量。

會議由中共中央軍委副主席張又俠主持，軍委副主席何衛東、軍委委員李尚福、劉振立、苗華、張升民參加會議。

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