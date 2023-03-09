流感也封控？西安發流感應急預案　下令「必要時停工停市停課」

▲大陸近日A型流感在各地蔓延。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸近日甲型流感（台稱：A型流感）在各地蔓延，醫院再度塞爆病患。西安市政府網站8日發布通知稱，必要時，在疫情爆發和流行地區可依法採取停工、停業、停市、停課，限制或者停止使用有關公共場所，限制或禁止展開人群聚集活動，以及可能導致危害擴大的生產經營活動等措施。

西安市政府網站8日發布《西安市人民政府辦公廳關於印發流感大流行應急預案的通知》，通知表示，加強對流感大流行的應對準備，指導和規範流感大流行的應急處置等工作，最大程度減少流感大流行對公眾健康與生命安全造成的危害，保障經濟可持續發展，維護社會穩定。其中應急回應部分表明，應急回應階段按回應程度由低到高分為Ⅳ級、Ⅲ級、Ⅱ級、Ⅰ級4個級別。

其中，通知指出，當進入到在Ⅲ級響應基礎上，可重點採取部分應急措施，包含必要時在疫情爆發、流行地區依法停工、停業、停市、停課，限制或者停止使用有關公共場所，限制或禁止開展人群聚集活動，以及可能導致危害擴大的生產經營活動等措施。

Ⅰ級響應則提出，根據流感大流行在本市的波及範圍及嚴重程度，實施疫區封鎖、交通檢疫、停產、停業等措施。依法制定旅遊限制措施，加強流動人口管理，勸阻群眾非必要的出行。

通報強調，防控中將加強統一領導，聯防聯控；依法防控，科學應對，充分發揮專家作用，運用先進科學技術，提高防控水平；預防為主，常備不懈。及時、主動引導社會輿論，維護社會穩定。