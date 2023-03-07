春臨大地流感盛行！驚蟄養生有妙方　中醫師報乎你知

▲劉俊賢醫師表示，驚蜇後天氣開始變暖，此時多吃些性溫味甘的食物以健脾。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

三月六日逢二十四節氣中的「驚蟄」。驚蟄是春季陽氣萌動的開端，代表著萬物復蘇，生機勃勃的春季已經來臨，花蓮慈濟醫院中醫部劉俊賢醫師表示，在驚蟄過後，天氣會逐漸轉暖，但依然偶爾會有冷空氣影響，叮嚀民眾別急著從冬裝換上春裝，小心受風寒、著涼；尤其是患有心血管疾病的族群或較高齡者，這段時間應更加注意天氣預報，根據每一日的氣溫調整衣著。

與其他節氣相比，驚蟄是一整年中氣溫回升最快的時候，從中醫角度來看，驚蟄表示春季正式開始，不僅天氣回暖，人體陽氣也漸旺，氣血運行開始變化，會進入春季養生期。因此在飲食上，劉俊賢醫師建議可以多吃些溫熱的食物，例如韭菜、洋蔥、大蒜、香菜、生薑、蔥等等，這些食物性甘味辛，不僅可以祛風散寒、溫理禦寒，還能抑制春季病菌的滋生；也可以遵循「春日宜省酸增甘，以養脾氣」的養生原則，多吃糯米、黑米、燕麥、南瓜、扁豆、紅棗、桂圓、核桃等性溫味甘的食物，能夠健脾。

劉俊賢醫師指出，驚蟄過後，自然界呈現復甦之勢，人類也和自然界其他生物一樣，身體的臟器的功能還未恢復到最佳狀態，「特別是關節和肌肉，還沒有得到充分的舒展！」劉醫師表示，此時應避免劇烈的運動，可以選擇散步、慢跑、打太極拳等比較和緩的運動方式，讓身體隨著節氣慢慢適應。

「可以按壓『內關穴』及『太衝穴』，達到情志養生的效果。」以中醫觀點來看，驚蟄時人體的肝陽之氣會升起，造成陰血相對不足，容易肝火偏盛；長者可能會較容易出現眩暈、中風等疾病，年輕人則因春季陽氣驟然上升，引起體內的熱氣，若此時控制不好情緒，可能會長痤瘡、怕熱出汗等癥狀。

▲劉俊賢醫師介紹，內關穴位在手橫紋三指伏的寬度下、兩筋之間，可以按壓達到情志養生的效果。

據此，劉俊賢醫師特別強調，驚蟄時除了關注日常飲食和運動，更要重視「情志養生」，避免焦躁、抑鬱等有害情緒，通過一些發洩和轉移的方法使怒氣消除，比如瑜伽、冥想都可以平衡情緒，避免妄動肝火；劉醫師以自己作示範，介紹內關穴在手橫紋三指伏的寬度下、兩筋之間，而太衝穴位於腳背上第一、第二蹠骨之間的凹陷處。

「從現代醫學的觀點，台灣流感病毒好發季節橫跨冬季至春季，而驚蜇大約在三月，這時候就是流感大流行的季節。」劉俊賢醫師呼籲民眾盡早施打流感疫苗，讓體內多一分保護力，並多利用肥皂勤洗手，在家中、學校或辦公室保持室內空氣流通，以防範病毒傳播，並警覺感冒症狀，一旦察覺身體不適，應及早就醫治療。

