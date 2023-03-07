　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

春臨大地流感盛行！驚蟄養生有妙方　中醫師報乎你知

▲▼劉俊賢醫師表示，驚蜇後天氣開始變暖，此時多吃些性溫味甘的食物以健脾。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

劉俊賢醫師表示，驚蜇後天氣開始變暖，此時多吃些性溫味甘的食物以健脾。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

三月六日逢二十四節氣中的「驚蟄」。驚蟄是春季陽氣萌動的開端，代表著萬物復蘇，生機勃勃的春季已經來臨，花蓮慈濟醫院中醫部劉俊賢醫師表示，在驚蟄過後，天氣會逐漸轉暖，但依然偶爾會有冷空氣影響，叮嚀民眾別急著從冬裝換上春裝，小心受風寒、著涼；尤其是患有心血管疾病的族群或較高齡者，這段時間應更加注意天氣預報，根據每一日的氣溫調整衣著。

與其他節氣相比，驚蟄是一整年中氣溫回升最快的時候，從中醫角度來看，驚蟄表示春季正式開始，不僅天氣回暖，人體陽氣也漸旺，氣血運行開始變化，會進入春季養生期。因此在飲食上，劉俊賢醫師建議可以多吃些溫熱的食物，例如韭菜、洋蔥、大蒜、香菜、生薑、蔥等等，這些食物性甘味辛，不僅可以祛風散寒、溫理禦寒，還能抑制春季病菌的滋生；也可以遵循「春日宜省酸增甘，以養脾氣」的養生原則，多吃糯米、黑米、燕麥、南瓜、扁豆、紅棗、桂圓、核桃等性溫味甘的食物，能夠健脾。

▲▼劉俊賢醫師表示，驚蜇後天氣開始變暖，此時多吃些性溫味甘的食物以健脾。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

劉俊賢醫師指出，驚蟄過後，自然界呈現復甦之勢，人類也和自然界其他生物一樣，身體的臟器的功能還未恢復到最佳狀態，「特別是關節和肌肉，還沒有得到充分的舒展！」劉醫師表示，此時應避免劇烈的運動，可以選擇散步、慢跑、打太極拳等比較和緩的運動方式，讓身體隨著節氣慢慢適應。

「可以按壓『內關穴』及『太衝穴』，達到情志養生的效果。」以中醫觀點來看，驚蟄時人體的肝陽之氣會升起，造成陰血相對不足，容易肝火偏盛；長者可能會較容易出現眩暈、中風等疾病，年輕人則因春季陽氣驟然上升，引起體內的熱氣，若此時控制不好情緒，可能會長痤瘡、怕熱出汗等癥狀。

▲▼劉俊賢醫師表示，驚蜇後天氣開始變暖，此時多吃些性溫味甘的食物以健脾。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

劉俊賢醫師介紹，內關穴位在手橫紋三指伏的寬度下、兩筋之間，可以按壓達到情志養生的效果。

據此，劉俊賢醫師特別強調，驚蟄時除了關注日常飲食和運動，更要重視「情志養生」，避免焦躁、抑鬱等有害情緒，通過一些發洩和轉移的方法使怒氣消除，比如瑜伽、冥想都可以平衡情緒，避免妄動肝火；劉醫師以自己作示範，介紹內關穴在手橫紋三指伏的寬度下、兩筋之間，而太衝穴位於腳背上第一、第二蹠骨之間的凹陷處。

「從現代醫學的觀點，台灣流感病毒好發季節橫跨冬季至春季，而驚蜇大約在三月，這時候就是流感大流行的季節。」劉俊賢醫師呼籲民眾盡早施打流感疫苗，讓體內多一分保護力，並多利用肥皂勤洗手，在家中、學校或辦公室保持室內空氣流通，以防範病毒傳播，並警覺感冒症狀，一旦察覺身體不適，應及早就醫治療。
 

ET快訊
經典賽1天供5餐「牛肉100Kg蛋500顆」　15分鐘掃光
淡水6處輕軌站+公車站被開槍　玻璃裂成蛛網狀
0050股利入帳！64萬股民嗨爆　2年買逾4千股「爽領1.1
勇腳阿伯追粉紅超跑走9天！14歲「左手2指被絞斷」　悲慘人生
連5年上必比登！店長心肌梗塞猝逝　東京拉麵名店宣布停業
被三振怒瞪大哥張進德差點打起來？張育成解釋喊：打不贏

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

睽違2年！國際郵輪復航再駛進基隆港　「雙輪會」超吸睛民眾搶拍

春臨大地流感盛行！驚蟄養生有妙方　中醫師報乎你知

解決護理人力短缺！馬偕公費生返院實習　門諾添10名生力軍

促進農業升級創價　徐榛蔚觀摩日本最大休閒農業露營區取經

東石漁市驚見超巨50Kg大魟魚　「尖嘴鰻魚尾」長太怪沒人敢買

38婦女節向女警致敬　花蓮縣府送面膜：最好禮物「愛自己」

嘉義市首創產學合作　AI教具結合菸害防制科技教育

嘉義大學森林周結合植樹造林綠美化　發票免費換苗木

中榮埔里分院榮民張國良喜慶百歲生日　熱愛第二故鄉台灣　

2023國際蘭展競賽　高雄農改場「香水美人」蘭花獲第二獎

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

調皮貓凌晨3點玩耍太吵　爸唸2句被頂嘴：壞小孩

睽違2年！國際郵輪復航再駛進基隆港　「雙輪會」超吸睛民眾搶拍

春臨大地流感盛行！驚蟄養生有妙方　中醫師報乎你知

解決護理人力短缺！馬偕公費生返院實習　門諾添10名生力軍

促進農業升級創價　徐榛蔚觀摩日本最大休閒農業露營區取經

東石漁市驚見超巨50Kg大魟魚　「尖嘴鰻魚尾」長太怪沒人敢買

38婦女節向女警致敬　花蓮縣府送面膜：最好禮物「愛自己」

嘉義市首創產學合作　AI教具結合菸害防制科技教育

嘉義大學森林周結合植樹造林綠美化　發票免費換苗木

中榮埔里分院榮民張國良喜慶百歲生日　熱愛第二故鄉台灣　

2023國際蘭展競賽　高雄農改場「香水美人」蘭花獲第二獎

日本好市多「經典賽車街機」復刻上架　實玩影片曝！會員心動喊買

強制入住兒家！婆婆「打破水晶擺設」被趕...網見經過全挺媳

盜墓劇被盯上！　大陸官方要求「嚴格管理」…劇粉憂心不能播了

獨／一日限定！毛小孩搭捷運免關籠　蔣萬安4月試辦「寵物專車」

日職310轟重砲有意來台打球　期待村上宗隆打破他紀錄

華爾街日報：美軍要2030後才準備好　北京恐得手

獨／新冠停課伙食費全繳庫　警專生轟權益遭剝奪！校方回應了

出門散步碰見狗友驚嘆「鼻子有箭頭」　粉絲一看笑翻：回不去了

藍2024提名作業終於啟動？　朱立倫：明起中常會就會開始討論

經典賽1天供5餐「牛肉100Kg蛋500顆」　20廚師狂煮...15分鐘掃光

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

地方熱門新聞

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

嘉義市八掌溪金色隧道黃花地毯　民眾搶拍

中壢區兩個里3/8-9日停水

南警防詐、交安宣導活潑多元

湯德章律師之子湯聰模去世文化局走讀介紹生平

狗狗突竄出...桃園阿北方向盤一打衝進田裡

林右昌請命提高警勤加給　基層警喊：超有感！

太管處首任處長徐國士辭世　員工不捨

嘉縣太保取經嘉義市雙B低碳營運經驗

嘉義超巨50公斤大魟魚！長太怪沒人敢買

阿北騎車跌落水溝　里港警用這招查出身分找到家屬

就服員巧扮心靈捕手

男不堪經濟壓力大醉倒路邊　警關懷開導送返家

金山警2所長布達典禮　地方仕紳觀禮祝賀

更多熱門

相關新聞

２生肖「驚蟄」後好運爆棚

２生肖「驚蟄」後好運爆棚

國曆3月6日是今年的第三個節氣「驚蟄」，又名「啟蟄」，代表春雷乍動，驚醒了蟄伏於大地之下越冬的各種昆蟲、植物，萬物隨之生長萌發；與此同時，有些好運氣也被驚蟄喚醒！《科技紫微網》特別點名兩生肖，會有吉運降臨、福祿相伴，把握機會積極行動，可望達到事半功倍的效果。

驚蟄到了！這2生肖「免防小人」財運降臨

驚蟄到了！這2生肖「免防小人」財運降臨

「驚蟄」報到！ 3生肖運勢最強

「驚蟄」報到！ 3生肖運勢最強

今「驚蟄」快打小人　招貴人開運法曝

今「驚蟄」快打小人　招貴人開運法曝

今「驚蟄」清晨5.7℃　下波大變恐強烈冷氣團

今「驚蟄」清晨5.7℃　下波大變恐強烈冷氣團

關鍵字：

流感驚蟄養生妙方中醫師

讀者迴響

熱門新聞

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

年輕人寧願「精緻窮」！網怒：都是「這群人害的」

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

木村拓哉瘋傳「4月閃電離婚」內幕曝！　工藤靜香1舉動被抓包

《不熙娣》派翠克爆1年約會3女！

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

嗆聲大哥的女人爆內戰　竹聯多人濺血砸爛陸上頭等艙

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面