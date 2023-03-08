黑幫找170爆乳妹迎賓「價碼、條件曝光」！　他一看驚：很低廉

記者邱晟軒／綜合報導

竹聯幫仁堂明仁會連續2天接力舉辦春酒，170名旗袍辣妹站五星級飯店大門迎賓畫面曝光後，引發多界高度關注。對此，媒體人黃揚明揭露當天迎賓辣妹的招募條件及價碼，看完招募訊息後讓他驚呼「價位很低廉」。

明仁會昨（7）日晚間在北市萬豪酒店席開80多桌舉辦春酒，據悉每桌要價3.5萬，現場至少有900多人到場。引人注目的是，原先被黑幫安排在飯店門口的170名旗袍辣妹，在分局長強勢要求下，被警方告誡不得在大門口迎賓，經溝通後，最終退縮至電梯口與5樓會場。

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▲明仁會在萬豪酒店席開78桌，找來170名旗袍辣妹迎賓。（圖／讀者提供）

針對明仁會春酒找旗袍辣妹站萬豪酒店門口迎賓，黃揚明今天在臉書發文公開招募辣妹的通告資訊，從招募條件可見一定要裸足163公分以上，3.5小時領3200元，165公分以上加300元；服務內容寫明「迎賓接待倒酒水、桌邊服務」，另外註明勿謊報身高否則會扣錢，不能逾時，斤斤計較者勿報名。

黃陽明強調，若全數都請165公分以上的接待人員，而且準時結束，那麼當天光是請辣妹花費約59.5萬元，當然妹頭一定還另有抽佣的，很可能預算是100萬。

黃陽明認為，以這類型的通告而言，價位算很低廉；不過，他也認為會接這類型通告的女孩，多半也就是去見識一下場面，藉此認識更多人，「搞不好不小心就成為黑幫夫人了，當然，就算當不成夫人，以後也可能會有更多接案機會。」

▼黃揚明公開旗袍辣妹的招募資訊！（圖／黃揚明（剝雞）臉書）