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「濕冷大變」一波降雨　降10℃回冬時間曝

▲▼寒流,下雨,濕冷,低溫,氣溫驟降。（圖／記者周宸亘攝）

▲周日晚變天。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／台北報導

一波降雨，打回冬天！天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，周日晚間東北季風明顯增強帶來水氣，這段時間內會有大幅度天氣變化，預估冷空氣強度可達大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團，下周一白天就會變得相當冷，北部與前一天高溫落差可能達到8-10度。

歐宗學指出，周四有些華南雲系東移接近台灣北部，上午期間雲量有增多趨勢，但降雨機會仍低，而且下半天又會逐漸減少；其他地區則維持晴時多雲穩定天氣，仍然有很大的日夜溫差。

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歐宗學說，周五、周六偏東風環境下，東半部局部多雲有零星降雨，西半部仍維持晴到多雲的穩定天氣，下午時段南部山區雲量也有增多趨勢。

▼周日晚大降溫。（圖／翻攝天氣風險臉書）

（圖／翻攝天氣風險臉書）

歐宗學分析，周日上半天仍是類似的穩定天氣，預估中午過後鋒面就會逐漸接近，下午到傍晚掠過，晚間東北季風明顯增強帶來水氣，這段時間內會有大幅度的天氣變化，北部、東半部陸續由多雲轉陰天並有局部短暫雨，中南部晚間也會轉為多雲天氣、局部陰天。

歐宗學提到，下周一上半天水氣仍多，北部、東半部、中南部山區都有局部或零星短暫雨機會，但降雨量並不多，難以舒緩南部水情；下半天之後水氣大幅減少，後續各地又回到晴到多雲的穩定天氣。

歐宗學提醒，這波東北季風將帶來強冷空氣影響，預估強度可達冷氣團至強烈冷氣團，氣溫降幅相當大；由於周日白天仍偏暖，夜間才開始明顯降溫，下周一白天就會變得相當冷，北部與前一天高溫落差可能達到8-10度，空曠地區早晚低溫也會再次下探10度或以下，這波最低溫時間在下周一晚間到下周二清晨，白天冷空氣就會開始減弱、逐漸回溫。

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