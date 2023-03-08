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為何很少看到「女婿抱怨岳母」　眾人曝2大原因：考驗都在婚前

過年,禁忌,習俗,回娘家（圖／取自免費圖庫pexels）

▲他好奇為什麼很少看到女婿抱怨岳母，鄉民曝2大原因。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

「婆媳問題」是許多家庭衝突的導火線，網路上也經常能看到相關的抱怨文，而有一名網友卻好奇，「為什麼很少看到女婿抱怨岳母」，貼文一出立刻引發網友熱議，許多人紛紛寫下心中的答案，其中大多可以分成3種。

原PO在批踢踢表示，網路上許多論壇、社團經常可以看見埋怨婆婆、抱怨媳婦的貼文，卻幾乎很少看到有女婿抱怨岳母、岳母抱怨女婿的文章，而且比例真的很懸殊，讓他好奇，「為什麼會有這種差異呢，女孩們覺得呢？」

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▲▼很少看到女婿抱怨岳母？過來人點出這原因。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼很少看到女婿抱怨岳母？過來人點出這原因。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友紛紛寫下心中的答案。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，其中多數人認為，有沒有同住是關鍵，有人說，「結婚後，通常都是女方嫁到夫家一起生活，女婿岳母沒住一起，衝突自然少」、「因為沒住在一起」、「女婿根本很少見到岳母」、「沒住一起，距離產生美感」。

也有一派人認為，岳家通常很照顧女婿，「大部分岳家都很疼惜女婿，不會期待女婿在娘家洗碗或打掃」、「女婿去岳母家，會被問喜歡吃什麼」、「岳母通常很保護女婿、罵女兒」、「台灣的岳家都對女婿很好，岳家的考驗都在婚前」。

但也有人認為，「岳母抱怨男方職業不夠好的太多了好嗎，年薪百萬的還要被抱怨女兒應該嫁醫師，不要跟我講沒聽過，只是男性通常是聽聽就算了，不會特別拿出來整天講」、「我是少數賭爛公公的那個」。

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