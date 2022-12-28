人夫買房「拒登記妻名下」！遭岳父母聯手教訓　威脅不給就辦離婚

▲人夫買房，拒絕登記老婆名下，堅持共同持有，遭岳父母痛罵教訓。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

夫妻買房時「登記在誰名下」，總是經常引起紛爭。一名男網友在抱怨，他與老婆協議一起出錢買房子，產權共同持有，沒想到近日他突然接到岳父、岳母打電來砲轟，指責他不敢把房子登記在老婆名下，罵他「你男生需要什麼保障」、「不登記給你老婆，明天就去辦離婚」，讓他非常傻眼。

原PO在臉書社團爆料公社表示，他的岳母日前打電話來，說有重要事情要跟他當面談，叫他立刻過去，不料他一到老婆娘家，進去才剛坐下來，岳母就立刻質問，「聽我女兒說，你不願意將之後你們兩個要一起出錢買的房子，登記在她名下，想共同持有？」

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岳母大罵原PO說，「你不敢把房子登記在你老婆名下，你在防你老婆啊，你不信任她啊」、「我們這邊的做法都是登記在老婆名下，你也要這麼做」、「你男生需要什麼保障，你就希望也有你的名字才爽，那就先登記老婆的名字，到時候再自己在旁邊寫上你的名字，這樣你就爽了吧。」

岳母最後威脅，「我再問你一次，你還是堅持房子要共同持有，不登記給你老婆嗎，這樣明天就去辦離婚」。接著岳父也幫腔，「我感覺得出來，你是個不想占別人便宜，也不想吃虧的人，但你這麼做並沒有吃虧，你愛老婆就應該聽她的，為了保護她，就算犧牲自己的生命也願意，我問你，你願意為你老婆犧牲生命嗎？」

原PO感嘆，當時的場面讓他相當驚愕，覺得是遇到什麼用婚姻關係來勒索人的詐騙，結婚後經常用愛不愛來勒索，「你不這麼做的話，就是不愛老婆」、「你愛老婆的話，就要這麼做」，讓他真的心好累。

▲網友認為，「老婆如果認同，也不幫腔，真的可以離婚了」。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「把他們的女兒還給他們，房子賣了一人一半，你還是去找正常的吧」、「誰出錢就是誰的，簡單」、「老婆如果認同，也不幫腔，真的可以離婚了」、「跟我之前一樣，感同身受」、「看你要聽話，去辦離婚吧」、「這個房子老婆貢獻多少，為什麼要登記在她名下，受不了這種情勒」。