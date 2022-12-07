岳父說公司要賣了　女婿抵押房子賣音響籌錢買股撈115萬

▲女婿在聚餐時聽說岳父的公司要被併購的內線消息，趕緊抵押房子籌錢買股，大撈115萬。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

原上櫃公司百略醫學科技公司在2018年公告，以現金溢價賣給僑外資滿得投資，百略江姓副總經理在家族聚會時提到此事，女婿唐文啟一聽就趕快把房子拿去抵押借款，還賣掉二手音響換現，籌錢買進百略公司股票，最後漲價以及滿德公開收購的機會，賣股獲利115萬多元，台北地檢署7日依違反《證交法》起訴唐男。

起訴指出，江姓岳父原本是百略醫學的副總經理，也曾擔任百略100%持股的大陸鴻邦電子負責人，2016年間，百略公司開始與滿得投資洽談併購案，百略並與滿得的母公司、摩根士丹利簽署併購意向書及保密協議，雙方協商談判期間，也曾邀江男返台說明鴻邦的財務狀況。

最後百略公司在2018年3月21日召開由臨時董事會成立的併購特別委員會，通過股權轉換契約，並在當天傍晚在公開資訊觀測站公告，由滿得投資以每股新台幣84.74元收購百略100%股權，溢價17.85%，併購總金額超過93億元。

不過就在這項重大訊息公告前，江男在2月底家族聚餐時，談到這件併購案，女婿唐文啟得知後，竟然就趕在3月1日前，把名下位於台北市文山區的房子拿去抵押借款，並且賣掉二手音響換取現金，購買了75張百略股票，之後陸續賣出不法獲利達115萬6200元。全案元由士林地檢署查出林姓岳父和女兒涉及內線交易，依法起訴後，唐男涉案部分移轉由台北地檢署另行偵結起訴。