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「唉…」研究證實：嘆氣最能紓解焦慮　快速自我安撫情緒

▲▼美女、妹子、可愛、正妹、清純、日系。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲研究證實：嘆氣最能紓解焦慮。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者林彥臣／綜合報導

唉聲嘆氣長期以來一直被視為憂鬱、沮喪甚至絕望的象徵，每當有人嘆息的時候總會問「怎麼了？」但史丹佛大學醫學院的研究證明顯示，與其將嘆息視為悲傷或惱怒，不如將它視為「緩解壓力」的一種功能。

根據CNN報導，史丹佛大學的研究團隊指出，將114人分成4組，分別進行冥想、盒式呼吸（box breathing，又稱444呼吸法，吸氣4秒、屏息4秒、呼氣4秒）、慢吸急吐氣（cyclic hyperventilation）、快吸慢吐氣（cyclic sighing，類似嘆氣），每天進行5分鐘，維持28天。

然後，研究小組評估了每次呼吸或冥想後的情緒、焦慮程度和睡眠行為，以及呼吸和心率變異性。

研究發現，所有形式的呼吸和冥想都會明顯並改善焦慮情緒。然而，研究發現，嘆息組的效果甚至優於冥想組。

壓力管理專家阿克瑞爾（Cynthia Ackrill）博士說，這項研究很有趣，雖然規模很小，但任何形式的呼吸調節，都可以將你的注意力轉移到任何形式的呼吸工作上，都會啟動意識過程，從而促進正念及其益處。

參與研究的斯皮格爾博士（Dr. David Spiegel）說，有意識地緩慢深吸一口氣，屏住呼吸，然後慢慢呼出，可以活化副交感神經系統，該系統負責控制身體的休息和消化方式，心率減慢，血壓下降，消化得到改善，頭腦開始放鬆。

斯皮格爾博士補充說，相較之下，當你害怕或處於危險之中時，你可能會吸一口氣，這會觸發交感神經系統，負責讓我們做好戰鬥或逃跑的準備，當你做這種周期性的嘆息時，透過放慢你的心率，你會立即以一種相當快速的方式安撫自己。

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